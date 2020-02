Saale-Landrat Fügmann: „Nicht so unter Druck planen“

In der kontroversen Debatte um den Haushalt 2020 des Saale-Orla-Kreises hatte Landrat Thomas Fügmann (CDU) angekündigt, dass er künftig einen Doppelhaushalt aufstellen werde. Der weitreichende Gedanke blieb unkommentiert, zumindest öffentlich.

HERR FÜGMANN, WARUM EIN DOPPELHAUSHALT?

Wir sind nicht der erste Landkreis mit einem Doppelhaushalt, auch das Land hat ja einen. Der Vorteil ist, dass man größere Investitionen vernünftiger, nicht so unter Druck vorbereiten und zu günstigen Zeitpunkten ausschreiben kann. So können wir bei den verschiedensten Baumaßnahmen viel Geld sparen und diese überhaupt in dem von uns gewünschten Zeitrahmen realisieren. Schauen Sie, bis wir die Projekte ausschreiben können, die im Haushalt 2020 vorgesehen sind, haben die Firmen ihre Auftragsbücher für dieses Jahr doch schon längst voll! Mit einem Doppelhaushalt sparen wir außerdem eine erhebliche Zahl an Arbeitsstunden in der Kreisverwaltung.

EIN DOPPELHAUSHALT WÜRDE EIN STÜCK WEIT AUCH DIE MACHT DES IHNEN ZULETZT NICHT SO WOHLGESONNENEN KREISTAGES BESCHNEIDEN, ODER?

Quatsch! Die Kreisverwaltung kann kein Geld ohne Genehmigung des Kreistages oder seiner Ausschüsse ausgeben. Und wenn sich bei den Einnahmen oder Ausgaben die Dinge so sehr ändern sollten, dass wir einen Nachtragshaushalt aufstellen müssen, dann redet der Kreistag wieder mit.

WIE WEIT IST DENN DIE DOPPELHAUSHALTS-IDEE SCHON GEDIEHEN?

Ich habe das im Haushalts- und Finanzausschuss des Kreistages angesprochen und da Zustimmung vernommen. Dem Gedanken hat bisher keiner widersprochen. So werde ich im Herbst einen Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 präsentieren. Wir werden auch für 2023/2024 einen brauchen, damit die Kreisverwaltung im Superwahljahr 2024, wenn binnen kurzer Zeit alle Kommunalwahlen und die Landtagswahl anfallen, handlungsfähig ist.