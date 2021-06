Notwendige Regeln und schwere Akzeptanz

Der Cranachaltar in der Stadtkirche St. Johannes in Neustadt/Orla.

David Wagner über Lasten, die jeder von uns zu tragen hat.

„Kommt zu mir alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken.“ Jesus lädt mit diesen Worten im Matthäusevangelium, Kapitel 11, zu sich ein. Weil sein „Joch“ und seine „Last“ leicht zu tragen ist, wie man in den folgenden Zeilen in der Bibel lesen kann.

Das Bild vom Lastentragen durch ein Joch, also einer Schulertrage, ist hier übertragen zu verstehen: Es ist das Joch des Gesetzes gemeint, die drückende Last der Regeln und Gebote, die das religiöse und gesellschaftliche Leben seiner Zeit in Israel geprägt hatte. So mancher versuchte den anderen dabei mit Genauigkeit zu überbieten, alle Regeln korrekt zu befolgen. Jesus möchte von dieser Mühe und dieser Belastung befreien.

Er erwartet nicht das penible Einhalten von detaillierten Regelwerken, es geht ihm um den Glauben, das Vertrauen auf Gott – eben um die Gesinnung, aus der heraus das Leben gestaltet werden sollte. Er befreit so von Mühsal und Belastung, keine Fehler machen zu dürfen und auch einmal zur Ruhe zu kommen.

David Wagner ist Pfarrer in Neustadt an der Orla. Foto: Dieter Urban

Immer wieder neue Regeln und Verordnungen beeinflussten und beeinflussen nicht erst in der aktuellen Krisenzeit das Leben bis ganz ins Private hinein. Wir wissen um die Notwendigkeit, dass es Regeln geben muss, um Leben zu schützen.

Die Erfahrung der letzten Monate zeigt aber, dass es niemals gelingen wird, jedes Risiko damit einzudämmen. Und eine Akzeptanz von Regeln fällt dann schwer, wenn ihr Sinn und Zweck nicht wirklich nachvollziehbar ist. So einige Last ist da in der letzten Zeit sehr schwer geworden. Und leider zeigte so mancher mit dem Finger auf den, dem das Einhalten der vielen Verordnungen schwer viel, oder auf den, der sie als lockerer nahm als andere.

Mühselige und belastenden Zeiten liegen hinter uns. Jesus lädt ein, Ruhe bei ihm und bei Gott zu suchen und mit dem Glauben das Vertrauen auf den Herrn von Tod und Leben zu finden. Genießen wir so den Frühsommer mit den neuen Freiheiten!

Bleiben Sie behütet in dieser Zeit.