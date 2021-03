Nur dann wird sich was ändern

Ein Hoch auf die Frauen dieser Welt! Das ist die zentrale Botschaft des Internationalen Frauentags. Dafür recht herzlichen Dank! Kleine Aufmerksamkeiten zu diesem Anlass sind gerngesehen.

Das stellte erfreut auch Edgar Poser, Vorstand der Ortsgruppe der Volkssolidarität in Mittelpöllnitz, fest, als er gemeinsam mit seiner Frau Erika am Wochenende – wegen der geltenden Corona-Verordnung – kontaktlos Geschenke an seine weiblichen Mitglieder verteilte. Das Juhu ob der Gaben vor den Haustüren in der Gemeinde war groß, die Überraschung geglückt.

Vor 110 Jahren ist der Frauentag weltweit zum ersten Mal begangen worden. Im Laufe der Zeit hat die Frauenbewegung viele Errungenschaften zu verzeichnen.

Auf die machte am Montag auch die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis aufmerksam, vergaß dabei jedoch nicht, dass der Prozess längst noch nicht abgeschlossen ist.

Der Kampf um Gleichberechtigung dauert an. Es ist an uns, fortzuführen, was unsere Vorfahrinnen begonnen haben. Sie mussten zuweilen noch um ihre Freiheit oder gar ihr Leben fürchten. Wir müssen nur aufstehen und unsere Stimme erheben – wo wir Ungerechtigkeiten wahrnehmen, die aus den bestehenden Geschlechterrollen resultieren, müssen wir den Finger in die Wunde legen. Nur dann wird sich etwas ändern.