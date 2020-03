Nur das Nötigste wird in Pößneck an Fahrzeugen repariert

Bisher kaum Bedarf die Winterreifen gegen die Sommerreifen zu tauschen und auch für Ölwechsel haben die Menschen derzeit keinen Nerv. Fast nur wegen Sachen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, gehen die Leute derzeit mit ihrem mobilen Untersatz in die Werkstätten. (Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog)

„Wir dürfen noch geöffnet haben, aber es kommen schon weniger Leute“, sagt Knut Beinlich. Er hat noch einige Reserven, unter anderem Motorräder, die er bearbeiten muss. Von Montag bis Freitag ist sein Geschäft in Pößneck normal geöffnet, ein Mitarbeiter ist in Kurzarbeit.

Nur gelegentlich kommen Leute, die mal noch Reifen wechseln wollen. Sorge um die Gesundheit hat Beinlich nicht. „Corona ist für mich weniger das Problem, ich mache mir eher um die Wirtschaft Gedanken." Auch zwei weitere Werkstätten in Pößneck geben Auskunft, möchten aber namentlich, eben aufgrund jener Situation, nicht genannt werden. „Wie es läuft? So einer hin“, sagt ein Vertreter einer der beiden Werkstätten. Wartungen stehen momentan gar nicht auf dem Plan, viele Termine werden verschoben. Auch dort wurde Kurzarbeit angemeldet. „Es ist schon alles ordentlich eingebrochen.“ Was noch laufe sei die Materialversorgung, wenngleich man sich die Hersteller nicht mehr so heraussuchen kann, aber ohnehin seien die Lager voll.

Sicherheit wird auch in den Werkstätten groß geschrieben

„Aber es ist, wie es ist, wir können es nicht ändern“, sagt ein Inhaber. Auch er macht sich weniger um seine Gesundheit als um seine Existenz Sorgen. Die älteren Menschen sollen aber auf jeden Fall in geschützt werden, bekräftigt auch er. „Irgendwann ist das Virus weg, aber der Rest bleibt“, sagt ein weiterer Schrauber. „Wirtschaftlich ist es schon jetzt nicht mehr rosig, aber wir müssen versuchen die Zeit zu überstehen.“ Die meisten Kunden kommen auch hier nur noch wegen notwendiger Dinge. Dabei wird Sicherheitsabstand eingehalten, Hände waschen, desinfizieren. Überall derselbe Ablauf.

Teilweise wird versucht, die Menschen gleich auf dem Hof „abzufangen“, anderenorts trennt eine Glasscheibe den Servicebereich vom Kunden. An Eingängen stehen Desinfektionsmittel -- Schutz geht noch immer vor. Aber die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen lässt sich nicht vertreiben.