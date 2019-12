Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ob Jung, ob Alt mitmachen kann jeder in Bodelwitz

Wenn einem das Wort Wirtshaussingen zu Ohren kommt, denkt man sicherlich weniger an eine thüringische als an eine süddeutsche Tradition. Isolde Schleitzer aus Bodelwitz bestätigt den Eindruck: „Wir haben einen solchen Abend erstmals auf einer jährlichen Chorreise mit unserem Gesangsverein Dreiklang durch Franken miterlebt.“ Das habe einigen Mitgliedern so gut gefallen, dass sie das Konzept mit ins Orlatal nahmen. Seit April organisieren die Mitglieder der Linedance Gruppe „Lucky Steps“ des Bodelwitzer Sportvereins alle zwei Monate ein solches Treffen. Die Interessierten musizieren also in stammtischartiger Atmosphäre gemeinsam und pflegen thüringisch-dörfliche Lebensart. Am kommenden Freitag, 27. Dezember, ab 19 Uhr, treffen sie sich – bereits zum fünften Mal – wieder im Bodelwitzer Sportlerheim.

„Wir waren beeindruckt von den sangesfreudigen, fränkischen Bürgern des Festus“, erinnert sie sich und erklärt: „Festus steht für fränkisch essen, trinken, unterhalten und singen. Wir tauften es in Testus um, weil wir ja in Thüringen sind“, sagt sie lachend. Festus hat auch noch eine weitere Bedeutung: Übersetzt aus dem Lateinischen heißt es festlich, freudig. Und genau darum geht es. „Es ist eine lockere, gesellige Zusammenkunft, bei der man ins Gespräch kommt“, sagt sie. Das sei übrigens das Wichtigste.

Außerdem wollten die Organisatoren, dass der zeitweise pächterlosen Gaststätte Leben eingehaucht werde, wie Schleitzer sagt. Mit einem etwa 20 Lieder umfassenden Repertoire startete die neuetablierte Tradition also am 24. April dieses Jahres. Vier Abende sind es bereits geworden und „fanden stets guten Anklang“, so die Initiatorin. Und das Beste dabei: Die Interessierten benötigen keine musikalischen Vorkenntnisse, wie sie betont, ja man müsse nicht mal singen können. Friedbert Höhn stimme mit seinem Keyboard die Lieder an und wer mag, stimmt einfach mit ein. „Es können natürlich auch Musikwünsche geäußert werden“, sagt sie. Das Liedspektrum wuchs deshalb auch schon auf 58 Stücke an. Ob Seemannslieder oder Trinklieder, alles sei möglich.