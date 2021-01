Öffnungszeiten von Gemeindebibliothek Bodelwitz stehen fest

Noch sei zwar nicht abzusehen, wann die kleine Gemeindebibliothek in Bodelwitz wieder öffnen kann, dennoch sind im aktuellen Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg die Öffnungszeiten für 2021 angeführt.

„Sobald es gefahrlos möglich und erlaubt ist, würde ich ihnen gerne wieder die Möglichkeit geben, sich im Ort mit einem umfangreichen Angebot an Lektüre zu versorgen“, schreibt die Bibliotheksverantwortliche Annett Hickethier dazu in der Mitteilung.

Vorgesehen ist die Öffnung der Einrichtung im Sportlerheim am 1. sowie 15. Februar, am 1., 15. und 29. März, am 12. sowie 26. April, am 10. Mai sowie am 7. und 21. Juni.

Nach der Sommerpause öffnet die Bibliothek nach Möglichkeit am 30. August, 13. und 27. September, am 11. und 25. Oktober, am 8. sowie 22. November und schließlich am 6. und 20. Dezember.