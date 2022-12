Ökumenisches Adventskonzert in der Pößnecker Stadtkirche

Pößneck Kantorei, Kirchenchor, Ensemble Neue Töne und Posaunenchor mit traditonellen Liedern und klassischen Stücken in neuem Gewand

Kirchgemeinden aus Pößneck und Umgebung laden am Sonntag, 18. Dezember, um 18.30 Uhr zu einem Ökumenischen Adventskonzert in die Stadtkirche Pößneck ein. Ursprünglich für 17 Uhr terminiert, findet es nun 18.30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Organisator ist der Ökumenische Arbeitskreis Pößneck. „Beteiligt sind alle hiesigen Kirchgemeinden und so singen und musizieren die Kantorei Pößneck, das Ensemble Neue Töne, der Kirchenchor der katholischen Kirche Pößneck/Ranis sowie der Posaunenchor der Landeskirchlichen Gemeinschaft gemeinsam", teilt Matthias Creutzberg mit. Die Orgel spielt Regionalkantor Cornelius Hofmann aus Pößneck.

Musikalisch schlägt das Programm eine Brücke von traditionellen Adventsliedern bis hin zu klassischen Weihnachtsliedern im neuen Gewand. Höhepunkt des Abends ist der gemeinsame Chor aller beteiligten 60 Sängerinnen und Sängern, die "Wie soll ich dich empfangen" nach einem Satz von Johann Sebastian Bach und den festlichen Adventschoral "Tochter Zion" zu Gehör bringen. Mit "D'où viens-tu, bergère" und "Man Lyking" interpretiert Neue Töne unter anderem ein französisches und ein englisches Adventslied. So erwartet die Konzertbesucher ein buntes Programm adventlicher Lieder mit Titeln wie "Es kommt ein Schiff geladen" und "Hört der Engel helle Lieder" vom Chor der katholische Kirchgemeinde. Moderne und klassische Lieder trägt die Kantorei vor, etwa "Vom Himmel hoch" von Felix Mendelssohn Bartholdy und "In kalter Zeit". Traditionell wird es am 3. Advent mit "Macht hoch die Tür", "In dulci jubilo" und "Herbei, o ihr Gläubigen" vom Posaunenchor eine treffliche Einstimmung auf die Weihnachtszeit geben.

Mitglieder im Ökumenischen Arbeitskreis sind die evangelische und die katholische Kirchgemeinde in Pößneck, die Landeskirchliche Gemeinschaft Pößneck, die neuapostolische Kirchgemeinde Rockendorf und der Mittendrin e. V. aus Pößneck. Neben den Ökumenischen Gebetswochen im Januar, die vom 7. bis 22. Januar 2023 stattfinden werden, sowie dem Open-Air-Gottesdienst zum Stadtfest auf dem Pößnecker Marktplatz ist das Adventskonzert ein weiteres gemeinsames Projekt der Pößnecker Christen. red