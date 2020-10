Ölspuren halten die Neustädter Feuerwehr auf Trab

Gleich mehrere Ölspuren haben die Feuerwehr Neustadt am Freitag beschäftigt. Der erste Alarm ging gegen 11.22 Uhr wegen ausgelaufener Betriebsstoffe im Gewerbegebiet Weira bei den Neustädter Kameraden ein. „Die Ausmaße hat die Leitstelle mit vier Metern Breite und 500 Metern Länge angegeben. Wir sind mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften ausgerückt. Die Lage hat sich beim Eintreffen bestätigt. Wir forderten deshalb die Ortsteilwache Knau zur Unterstützung nach. Die Wahl fiel auf Knau, weil die Ortsverbindung von Dreba nach Linda gesperrt ist“, berichtete Marco Hain, amtierender Stadtbrandmeister von Neustadt.

Während des Einsatzes in Weira musste auch die Wache Lichtenau zu einer Ölspur ausrücken. Diese führte von Lichtenau nach Neustadt. „Zwischenzeitlich wurde mir telefonisch mitgeteilt, dass in Neustadt auch eine Spur in der Mühlstraße Richtung Lichtenau ist. Daraufhin haben wir uns in Weira mit den Führungskräften kurzgeschlossen und entschieden, ein Fahrzeug nach Neustadt zu schicken, um die Feuerwehrleute aus Lichtenau zu unterstützen. Die Zusammenarbeit klappte hervorragend“, so Marco Hain. Beide Einsatzstellen seien daraufhin abgearbeitet worden.

„Als wir im Gewerbegebiet Weira soweit fertig waren und die Einsatzstelle verlassen hatten, bekam ich von der Feuerwehr Knau über Funk mitgeteilt, dass der Verursacher dieser Ölspur in Knau in einer Werkstatt steht und die Spur im Bereich des Bahnübergangs in Knau weitergeht“, sagte der Stadtbrandmeister. Auch diese Spur habe die Neustädter Wehr daraufhin gemeinsam mit den Kameraden aus Knau abgebunden. Der Verursacher der Ölspuren in Lichtenau und Neustadt sei indes nicht bekannt, so Marco Hain.

Im Einsatz waren am Freitag insgesamt fünf Fahrzeuge und 20 Feuerwehrleute.