Oepitzer Ortschronist Bernd Wagner mit einem Buch, in dem Ernst Petzold, Vorsitzender des Wohnbezirkes 16, genaustens Buch über die Verbreiterung der Straße am Rosengarten geführt hat.

„Oepitz Querbeet“ geht in die nächste Runde

In die Geschichte des Pößnecker Ortsteils Oepitz eintauchen können Interessierte wieder am 29. Februar mit Bernd Wagner. Der ehrenamtliche Ortschronist lädt an jenem Samstag zum dritten Teil der Reihe „Oepitz Querbeet – Bilder von damals bis heute“ in den Rosengarten ein. Los geht die zweistündige Veranstaltung um 19 Uhr.

Zu sehen gibt es an diesem Abend 250 Aufnahmen, die einen Blick in die Vergangenheit der einst eigenständigen Gemeinde ermöglichen. Gleichzeitig wird den Besuchern vor Augen geführt, wie sich das Leben in Oepitz über die Jahre verändert hat. Fotografisch festgehalten wurde etwa die Verbreiterung der Straße am Rosengarten bei einem Arbeitseinsatz des Nationalen Aufbauwerkes, ebenso der Bau der Buswendeschleife an der Oepitz Siedlung. Einblicke gibt es darüber hinaus in das Oepitz der 1930er-Jahre, gibt Bernd Wagner einen Ausblick und benennt damit nur einige markante Stellen, an die die Reise gehen wird. Die Bilderschau wird obendrein mit zahlreichen Erklärungen des Ortschronisten gespickt sein. Zeit wird auch für das gemeinsame Erinnern, Zurückblicken und Austauschen bleiben, etwa in der Pause, die nach rund einer Stunde eingelegt wird, oder im Anschluss an den Vortrag. Und auch für den vierten Teil der Reihe steht Bernd Wagner schon in den Startlöchern. Die Veranstaltung findet am 7. März statt, und kann schon einmal vorgemerkt werden. Spenden an Kirche übergeben Die Teile 1 und 2 der historischen Bilderschau wurden bereits im vergangnen Jahr gezeigt. Bernd Wagner hatte angekündigt, den Erlös der Veranstaltungen für die Kirche im Ortsteil zu spenden. „Ich habe an Pastorin Thalmann noch im vergangenen Jahr 500 Euro übergeben“, macht der Ortschronist aufmerksam, Wort gehalten zu haben. Die bis dahin selbstständige Gemeinde Oepitz wurde 1945 nach Pößneck eingegliedert