Der längst zugeschüttete Mühlgraben in Pößneck-Öpitz (Ausschnitt aus dem Original-Foto).

Pößneck: Neuer „Oepitzer Heimatkalender“ in Arbeit

Pößneck. Die 2024er Auflage wird wie die bisherigen in einer limitierten Edition herausgebracht.

Nach dem Erfolg mit seinem 2022 erstmals herausgebrachten „Oepitzer Heimatkalender“ und der wiederum gut nachgefragten 2023er Edition arbeitet Ortschronist Bernd Wagner nun an einer neuen Auflage für das Jahr 2024.

Das Monatskalender-Projekt will mit 13 Schwarz-Weiß- und Farbbildern das Leben in der einst selbstständigen Gemeinde, die seit 1945 als Öpitz Ortsteil von Pößneck ist, in seiner Vielfalt darstellen.

„Freizeit, Arbeit und Verein – es ist alles dabei“, so Wagners Ausblick. „Ich hoffe, es werden wieder Erinnerungen wach.“ Weil das Werk nur in einer limitierten Auflage herausgebracht werden kann, sollten sich Interessierte in den nächsten Tagen bei Bernd Wagner vormerken lassen.