Diese Aufnahme entstand beim Einsatz der Feuerwehr Wilhelmsdorf am Ostermontag auf dem Campingplatz Portenschmiede.

Wilhelmsdorf. Zu gleich drei Einsätzen musste die Feuerwehr am Osterwochenende in Wilhelmsdorf ausrücken. Die Bürgermeisterin reagiert wütend.

Österlicher Brandbrief aus Wilhelmsdorf

Nach einem für die ehrenamtliche Feuerwehr des Ortes arbeitsreichen Osterwochenende wollte die Bürgermeisterin von Wilhelmsdorf, Anke Czieslik, ihrem Unmut, ihrer Wut und ihrem Unverständnis gegenüber der Verantwortungslosigkeit mancher Zeitgenossen öffentlich Ausdruck verleihen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Gerade in Zeiten von behördlich verordneten Kontaktsperren, die für die engagierten Helfer ohnehin bereits eine Herausforderung darstellen, appelliert sie an die Vernunft der Menschen und fordert Unterstützung der Behörden. Wir veröffentlichen die Einsendung hier leicht redigiert.

Anke Czieslik schreibt: „Bereits seit einigen Wochen erleben wir in Wilhelmsdorf zunehmenden Besucherverkehr. Das spricht für die Lage am Stausee, den gepflegten Ort und die schönen Wanderwege mit traumhafter Aussicht auf die Saale. Doch haben die Einwohner von Wilhelmsdorf und die Freiwillige Feuerwehr ein Osterwochenende erlebt, wie sie es sich nicht vorgestellt hatten. Denn eigentlich sollten wir auf Empfehlung unserer Regierung zu Hause bleiben, um andere Menschen zu schützen.

Ignoranz hautnah erlebt

Drei Feuerwehreinsätze in einer Zeit, in der jeder Einsatz aufgrund der angeordneten Kontaktsperre mit Bedacht koordiniert werden muss. Diese Einsätze hätten alle verhindert werden können, wenn man auf die Vernunft und Rücksicht aller Menschen hätte setzen können. Doch das verstehen einige Thüringer nicht. Die Strafen sind leider nicht von Bedeutung und die Ignoranz gegenüber Verordnungen, Regeln oder Verboten erlebten wir in unserem Ort hautnah. Das setzte unsere Einwohner einer zusätzlichen Gefahr aus.

Der Campingplatz Portenschmiede direkt an der Saale bei Wilhelmsdorf. Foto: Sebastian Schwarz

Am Gründonnerstag campten drei Busse im Wald bei Waldbrandwarnstufe 3. Ein am Ortsausgang stehendes Verbotsschild, das die Zufahrt in den Wald untersagt, wurde ignoriert. Da die Nächte aktuell noch kalt sind, wurde durch die Gruppe Jugendlicher eine Feuerstelle mit circa 70 Zentimetern Durchmesser gebaut, die bei herrlichem Blick auf den Stausee Wärme spenden sollte.

Glücklicherweise wurden diese Wildcamper mit ihrer Feuerstelle vom Mooshäuschen aus entdeckt. Nach polizeilicher Aufnahme der Straftat wurde die Gruppe angewiesen, die Feuerstelle zu löschen und das Waldgrundstück zu verlassen. Da aktuell eine hohe Trockenheit vorherrscht und die Waldbrandgefahr steigt, wurde ein Einsatz der Feuerwehr mit vier Kameraden veranlasst, um die Feuerstelle sicher – auch in der Tiefe – abzulöschen.

Neuer Tag, neue Wildcamper

Am Karfreitag erfolgten Brandkontrollen der Feuerstelle durch die Freiwillige Feuerwehr Wilhelmsdorf, am Abend wurde an gleicher Stelle erneut ein Minibus festgestellt: eine Familie aus einer Thüringer Großstadt hatte ebenso einen gesperrten Forstweg genutzt, um verbotenerweise im Wald zu campen. Die Feuerstelle wurde ebenso aktiviert. Beim Eintreffen der Feuerwehr loderte das Lagerfeuer bereits einen Meter hoch im trockenen Wald.

Auch hier musste die Feuerwehr mit drei Kameraden löschen und am folgenenden Tag Kontrollen durchführen. Am Samstagabend spazierten Einwohner von Wilhelmsdorf zum Besuchermagneten, dem Mooshäuschen, das am Osterwochenende ein Anziehungspunkt für viele Besucher war. Dabei trafen sie auf Besucher des Mooshäuschens, die der Meinung waren, den Grill neben dem Holzhäuschen im trockenen Wald zünden zu dürfen.

Die Einwohner der Gemeinde waren zudem Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und forderten die Besucher umgehend auf, das Grillfeuer zu löschen und das neben dem Mooshäuschen geparkte Auto aus dem Wald zu fahren. Auch hier wurden die Verbote des Befahrens des Waldes nach Thüringer Waldgesetz Paragraph 6 Absatz 6 sowie des Herrichtens einer Feuerstelle im Wald einfach ignoriert und sich den Verbotsschildern widersetzt. Zum Glück konnte ein Einsatz der Feuerwehr verhindert werden.

Schwelbrand durch entsorgte Grillasche

Am Ostermontag rief dann die Sirene pünktlich zum Mittagessen die Feuerwehr in den Einsatz. Auf dem bis zum 19. April gesperrten Campingplatz Portenschmiede wurde ein Schwelbrand gemeldet. In einem trockenen Waldstück war Grillasche entsorgt worden, die zu diesem Schwelbrand führte. Dank eines aufmerksamen Besuchers konnte der Brand rechtzeitig erkannt, gemeldet und gelöscht werden. Genau vor einem Jahr, am Ostermontag 2019, war es auch durch Entsorgung heißer Grillasche zu einem Waldbrand auf dem Campingplatz Portenschmiede gekommen, der von drei Feuerwehren gelöscht werden musste.

Als Bürgermeisterin der Gemeinde Wilhelmsdorf frage ich mich wirklich, was in den Köpfen einiger Menschen in Zeiten der Kontaktsperre vor sich geht. Alle diese Einsäte der Feuerwehr hätten verhindert werden können, hätten sich die Verursacher an die Regeln und Verordnungen gehalten.

Die Ignoranz gegenüber Verboten und das egoistische Verhalten einiger unachtsamer Menschen hat die Einwohner und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wilhelmsdorf einer unnötigen Gefahr ausgesetzt. Auch wenn die Medien von einer langsamen Entspannung der aktuellen Lage berichten, kann ich dies nicht bestätigen. Vernunft und Achtsamkeit in der jetzigen Zeit wäre angebracht. Ich hoffe für die Gemeinde Wilhelmsdorf, dass alle Einwohner, die im Ehrenamt am Osterwochenende einsatzbereit waren, gesund bleiben.

Es wäre jetzt an der Zeit, dass wir als kleine Gemeinden am Stausee Hohenwarte endlich mit unseren Problemen gehört und unterstützt werden. Im Ehrenamt sind diese Probleme nicht mehr zu bewältigen. Es bedarf hier dringend der Unterstützung zuständiger Behörden – auch an Wochenenden und Feiertagen.