Ohne Licht und mehr als zwei Promille: Auto im Gegenverkehr gerammt und geflüchtet

Triptis. Ein Autofahrer hat bei einer nächtlichen Promille-Fahrt im Saale-Orla-Kreis einen entgegenkommende Pkw gerammt und ist einfach weitergefahren. Dafür stand wenig später die Polizei in seiner Wohnung.

Am Sonntag gegen 0.10 Uhr hat ein 56-Jähriger bei einer Promillefahrt in Triptis ein Auto gerammt und ist anschließend einfach weitergefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann ohne Licht und ohne jegliche Reaktion mit seinem Fiat in der Alten Neustädter Straße auf ein entgegenkommendes Auto zu gesteuert und habe dieses gerammt. Danach fuhr er davon.

Polizisten entdeckten den Fiat an der Wohnanschrift des Unfallverursachers. Auf Klopfen und Klingeln öffnete jedoch niemand. Da eine Verletzung des Fahrers nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Wohnungstür geöffnet. Die Personenbeschreibung des Zeugen passte demnach mit dem angetroffenen Mann überein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,34 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine doppelte Blutentnahme im Krankenhaus Pößneck durchgeführt.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.