Mit der am 8. Mai 1945 in Kraft tretenden bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches endete vor 75 Jahren der Zweite Weltkrieg. Das wohl verheerendeste Ereignis des vergangenen Jahrhunderts hatte Schrecken, Millionen Menschen den Tod und unsägliches Leid gebracht.

Den Opfern dieses Krieges erinnerte die Stadt Neustadt gemeinsam mit dem Förderverein für Stadtgeschichte am 8. Mai dieses Jahres mit einer Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung, bei der auch der neue Gedenkort „Der Bruch“ im Rosengarten der Stadt übergeben wurde. Nun wird zusätzlich ein temporärer Erinnerungsort im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Nie wieder Krieg! 75 Jahre Weltkriegsende“ geöffnet. Dieser kann ab dem morgigen Samstag, 24. Oktober, im Lutherhaus besucht werden. Im ältesten Bauteil des Gebäudes, dem vermutlich 1420 errichteten Kellergewölbe, soll Interessierten Raum zum Erinnern und Gedenken gegeben werden. Gleichzeitig soll dieser auch ein Ort der Mahnung sein.

Mehr als 600 Namen von Kriegsopfern werden abgebildet

In dem Gedenkraum werden weit mehr als 600 Namen der Kriegsopfer aus Neustadt und den Ortsteilen abgebildet, die in monatelanger Recherche aufwendig zusammengetragen und anschließend zu einer Filmanimation zusammengefügt wurden. Diese wird mit Hilfe eines Beamers an die Wand des Kellergewölbes projiziert. „Wir erheben dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es werden die Namen präsentiert, die durch die Recherche ermitteln werden konnten“, sagt Franziska Göpel, Mitarbeiterin im Neustädter Kulturamt. Darüber hinaus werde ein Gedenkbuch ausgelegt, in dem Besucher die Möglichkeit haben, ihre Gedanken und Gefühle niederzuschreiben.

„Der Gedenkraum ist bis zum Volkstrauertag, also bis zum 15. November, geöffnet. Besucht werden kann dieser zu den Öffnungszeiten des Lutherhauses“, informiert Franziska Göpel.

Das Lutherhaus ist dienstags, donnerstags, freitags und samstags jeweils von 10 bis 17 Uhr sowie sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.