Eine lebhafte Diskussion entbrannte in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Oppurg als es um den Kauf eines gemeindlichen Bauhoffahrzeuges ging. Ein Erwerb des Fahrzeugs der Marke Multicar im Wert von etwa 108.000 Euro bereitete einigen Mitgliedern des Rates Bauschmerzen, denn bekanntlich befindet sich die Kommune seit Jahren in der Haushaltssicherung.

So werde sich die Bezahlung über die nächsten vier Jahre erstrecken. Man könne zudem mit einem Investitionszuschuss seitens des Landes Thüringen rechnen, wurde entgegnet.

Bereits in der vorangegangenen Sitzung und in kleinerem Kreis habe man sich darüber verständigt, ob man sich überhaupt an eine Entscheidung herantasten wolle. In der aktuellen stand die finale Abstimmung zwischenzeitlich auf der Kippe. Mit sieben Ja, zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung billigten die Gemeinderäte schließlich den Mietkauf das multifunktionalen Fahrzeuges. Doch bis dahin war es ein steiniger Weg.

Streit um das Schneeschild

In der teils hitzigen Debatte merkte zum Beispiel Lars Greiling (CDU/Freie Wähler) an, dass man laut vorliegendem Angebot ein Schneeschild dem Rat „unterjubeln“ wolle. Denn ein Winterräumfahrzeug habe man bereits im gemeindlichen Fuhrpark, ebenso könne das Schild des auszurangierenden 15 Jahre alten Multicars verwendet werden.

Bürgermeister Heiko Schoberth (CDU) argumentierte, dass eine Umrüstung auf das vorhandene Schild notwendig wäre, was zusätzliche Kosten verursachen würde. Zudem habe der Anbau schon deutliche Gebrauchsspuren.

Daniel Eberitzsch (SPD/Offene Bürgerliste) gab zu bedenken, dass es ein wesentlich günstigerer Transporter ebenso tun würde, um schwere Objekte transportieren zu können. Im Gegenzug könne man das eigentlich zu ersetzende Multicar behalten. Das Fahrzeug könne man schonen, indem man es hauptsächlich für den Winterdienst einsetze, schlug er vor.

Altes Fahrzeug als Risiko

Der Bürgermeister entgegnete, dass es seitens der Gemeinde nicht gewünscht sei, insgesamt vier Fahrzeuge zu besitzen. Zudem sei nicht absehbar, wann der nächste Schaden am alten Multicar entstünde. Das Risiko sei unkalkulierbar.

Der erste Beigeordnete Sascha Herz (CDU/Freie Wähler) konnte die Bedenken verstehen, sehe aber auch eine Chance eben durch den einmaligen Investitionszuschuss. Und: „Das Fahrzeug ist praktisch und sinnvoll.“