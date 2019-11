Oppurger Kirche erhält klangvolle Orgel wieder

Die frisch sanierte Orgel wird derzeit in die Kirche von Oppurg eingebaut. Unter der Anleitung des Orgelbauers Günter Hoffmann aus Ostheim an der Rhön wird das Instrument, welches Baujahr 1829 ist, Pfeife für Pfeife wieder eingesetzt. Die Restauration werde mehr als 70.000 Euro kosten, schätzt Pfarrer Wilfried Stötzner ein. Etwa ein Drittel konnte durch Eigenmittel der Kirchgemeinde finanziert werden, ein Großteil sei zudem durch Lottomittel, Spenden und Stiftungsgelder gedeckt worden. Allerdings stehe noch ein nicht näher bezifferter Restbetrag aus, so Stötzner. „Ich bin optimistisch, dass wir aus den angedachten Konzerten noch etliche Spenden generieren können“, ergänzt er.

Der Regionalkantor Cornelius Hofmann zeigt sich bislang begeistert über die Arbeit der Traditionswerkstätte von Hoffmann und Schindler aus Bayern. „Ich freue mich schon darauf, auf der Orgel spielen zu können“ und verweist auf zum Teil kaum bespielbare Instrumente in der Region Pößneck. „Es ist für uns eine große Erleichterung, dass wir die Orgel sanieren lassen konnten“, ergänzt Pfarrer Stötzner. Denn an den Holzkomponenten fraßen sich Holzwürmer durch, es gab Verschmutzungen und auch einen Wasserschaden zu beklagen. „Sie war reif für eine Reparatur“, so Stötzner.

Dabei versuche man bewusst, Spuren der Jahrzehnte zu erhalten und etwa eine von einer früheren Reparatur herrührende Behelfslösung mit Zeitungspapier sichtbar zu lassen. Auf diese Weise bilde man auch die Wertschätzung der Menschen für die Orgel ab, die über die Zeit versucht haben, das Objekt zu bewahren, so Kantor Hofmann. Die Verkleidung selbst ist unberührt von den Restaurierungen, das werde erst bei einer Innenraumsanierung zu bedenken sein.

Bis Mittwoch planen die Experten noch die noch fehlenden Teile einzubauen. Ab kommenden Montag werde es dann gestimmt. „Wir sind insgesamt vier Wochen in Oppurg tätig“, fasst Orgelbaumeister Günter Hoffmann zusammen. Im Oktober 2018 wurde das Instrument, welches einst Johann Heinrich Schilling aus Schleiz erbaute, abgebaut und nach Ostheim vor der Rhön gebracht, wo das zehnköpfige Mitarbeiter-Team an der Sanierung wirkte. „Wir haben nicht nur Holz- und Metallarbeiten, sondern auch Leder- und Leinentuchbespannungen vorgenommen“, gibt Hoffmann kleine Einblicke in die durchgeführten Leistungen seines in siebter Generation geführten Unternehmens. Mit den Bespannungen, erklärt er, dichten die Orgelbauer zum Beispiel die Pfeifen ab, um die Luft möglichst verlustfrei durch die Röhren leiten zu können. Das erzeuge den Klang. Die Luft wird durch den im Turm befindlichen Blasebalg ins Instrument gedrückt.

„Die 15 Register umfassende Orgel werde wohl besser als je zuvor zu bespielen sein“, wagt Kantor Cornelius Hofmann nach den ersten Versuchen an den Tasten abzuschätzen. Geplant sei, dass er nach den Feinjustierungen die Orgel zum Weihnachtsfest 2019 wieder bespielen zu können. Der Aufwand sei nicht zu unterschätzen, denn die Regulierung der Pfeifen werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ein weiteres Ziel sei es auch, in der Region und ­besonders in der Oppurger Kirche ein Konzertleben zu entwickeln, erklärt Hofmann. „Am 19. April 2020 feiern wir die Orgelweihe mit einem Fest“, kündigt er ein erstes Highlight am gereinigten und reparierten Instrument an.