Musik am Nikolaustag, dritten Advent und am Heiligen Abend

Oppurger Schlosschor im Advent

Das Team um den Schlosschor Oppurg bereichert auch in diesem Jahr die Adventszeit im Orlatal mit viel Musik.

Am 6. Dezember gibt es ab 19 Uhr in der beheizten Kirche von Oppurg Adventsmusik. „Es werden traditionelle Kantaten und Lieder erklingen und zauberhafte Musikstücke zu hören sein“, heißt es in der Ankündigung. Der Schlosschor und seine Gäste musizieren mit dem Duo Rocca aus Gera und Hinrich Steinhöfel am Klavier. Moderatoren und Laienschauspielern kommen aus der Region. Alles finde unter der bewährten Leitung von Kantor Joachim Lehmann aus Triebes statt. Der Chor habe sich zum Nikolaustag Überraschungen einfallen lassen.

Am 3. Advent, 15. Dezember findet in Langendembach um 17 Uhr ein Mitsingkonzert statt, gestaltet durch den Chor. Dieses habe sich in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit erfreut. Ein Höhepunkt werde der Festgottesdienst am Heiligen Abend um 16 Uhr in der kleinen Kirche Schweinitz – mit Krippenspiel, viel Musik und einer ganz besonderen Atmosphäre.