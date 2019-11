Fasching Oppurger Schlossnarren starten in ihre 30. Saison

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oppurger Schlossnarren starten in ihre 30. Saison

Die Oppurger Schlossnarren stehen vor ihrer 30. Saison. In das Jubiläumsjahr wird am Samstag, 16. November, im Landgasthof Grüner Baum in Oppurg gestartet, Beginn ist um 19.30 Uhr.

„Die Zuschauer erwartet ein kleines aber feines Programm, zusammengestellt von den Upplicher Garden“, teilt der Karnevalsclub Schlossnarren Oppurg mit. „Dabei werden Tänze aus der letzten Saison sowie die ersten neuen Saisontänze gezeigt. Ein bisschen Spiel und Spaß darf darüber hinaus selbstverständlich nicht fehlen.“ Das Motto des Jahres lautet „Wir tanzen und feiern, wie es uns gefällt, zur 30. begrüßen wir Gäste aus der ganzen Welt!“

Höhepunkt der Eröffnungsveranstaltung wird die Proklamation des neuen Prinzenpaares sein. „Wer wissen möchte, wer die Schlossnarren durch die besondere Saison führen wird, sollte sich also den 16. November nicht entgehen lassen“, macht es der Verein spannend.

Nach dem Programm wird mit der bunten Musik von DJ Frank bis in die Nacht gefeiert.