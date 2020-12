Oppurger Schulgebäude erstrahlt schon in neuem Glanz

Oppurg. Bauarbeiten schreiten planmäßig voran. Unterricht soll in der Oppurger Schule in etwa einem halben Jahr wieder möglich sein.

Die Bauarbeiten am Gebäude der Oppurger Schule liegen trotz Corona-Pandemie im Zeitplan. Das teilte Julia Weiß, Sprecherin des Landratsamts, auf Nachfrage mit. In etwas mehr als einem halben Jahr dürfen die Schüler wieder im frisch sanierten Haus lernen. Denn wenn die Schüler nicht gerade in der Home-Schooling-Phase sind, werden sie seit Beginn des Schulhalbjahrs 2019/20 im Ausweichquartier in der Pößnecker Wohlfarthstraße unterrichtet.