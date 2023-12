Orgelfeuerwerk, Kleintiermarkt und Spielzeugschau: Meldungen aus dem Orlatal im Saale-Orla-Kreis

Pößneck/Neustadt/Triptis Veranstaltungstipps für die ganze Familie und eine Empfehlung für Vereinsmeier.

Orgelfeuerwerk in Pößneck

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Pößneck lädt auch 2023 am letzten Tag des Jahres zu einem Silvesterkonzert ein. Ein musikalisches Feuerwerk wird am Sonntag, 31. Dezember, ab 18 Uhr in der Jüdeweiner Kirche entzündet. Es erklingt festliche Barockmusik für Orgel mit Werken vor allem von Johann Sebastian Bach, Georg Muffat und Samuel Scheidt, aber auch von anderen Komponisten, heißt es in der Einladung zu diesem Konzert. Organist ist Norman Görl aus Uhlstädt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Vereinsförderung in Neustadt

Die Stadt Neustadt will auch 2024 Fördermittel für ortsansässige Vereine und Kulturschaffende ausreichen. Die Beantragung der Zuschüsse hat gemäß der Förderrichtlinien der Stadt bis zum 31. Januar 2024 zu erfolgen. „Bitte reichen Sie die Anträge rechtzeitig und vollständig im Fachdienst Kultur der Stadtverwaltung Neustadt an der Orla ein“, heißt es in einer Mitteilung. Die Formulare seien digital unter www.neustadtanderorla.de/ leben-in-neustadt/freizeit/vereine oder analog in der Tourist-Information im Lutherhaus zu finden.

Sonderausstellung in Triptis

„Oh du Fröhliche“ lautet das Motto der aktuellen Sonderausstellung im Triptiser Stadtmuseum Haus Schwandke. Zu sehen sind „Geschenke aus einer anderen Zeit“ beziehungsweise verschiedenste Exponate, die einst und heute an Weihnachten Kinderaugen zum Leuchten brachten. Zum letzten Mal in diesem Jahr kann die Sonderausstellung am Sonntag, 31. Dezember, zwischen 14 und 17 Uhr besichtigt werden. Ansonsten läuft sie noch bis einschließlich 11. Februar 2024.

Am 6. Januar geht die neue Saison der Triptiser Kleintiermärkte los. Foto: Harald Fahrnholz / TA

Kleintiermarkt in Triptis

Der Rassegeflügelzuchtverein 1892 Triptis veranstaltet im ersten Halbjahr 2024 auf seinem Gelände Am Wassergarten 2 in Triptis insgesamt zehn Kleintiermärkte. Beginn der Saison ist am 6. Januar. Die weiteren Termine sind 20. Januar, 3. und 17. Februar, 2., 16. und 30. März, 13. und 27. April sowie 4. Mai. Marktleiter ist der Vereinsvorsitzende Volker Brömel.

Neujahrskonzert der Stadt Pößneck

Das Neujahrskonzert 2024 der Stadt Pößneck ist am 7. Januar zu erleben. Beginn am ersten Sonntag im neuen Jahr ist um 16 Uhr. Auf der Bühne des Pößnecker Schützenhauses steht das Orchester Franz‘L. aus Weimar. Musikalisches Motto des Nachmittages ist „Wiener Praterleben und Berliner Luft“. Die Besucher können mit „Hits und Melodien aus Operette und Tonfilm“ rechnen. Versprochen wird „ein unvergessliches Neujahrskonzert, welches mit flotten und beschwingten Melodien für gute Laune sorgt“.

Mit Jeanette Oswald und Alexander Voigt von der Staatsoperette Dresden seien zwei temperamentvolle Gesangssolisten mit „wunderschönen Stimmen“ verpflichtet worden, die man auch als charmante Entertainer kennenlernen werde. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses.