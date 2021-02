Orlatal derzeit Schwerpunkt bei Corona-Infektionen

„Das Infektionsgeschehen im Saale-Orla-Kreis bewegt sich seit mehreren Tagen auf konstantem Niveau“, teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag, 4. Februar, zum Thema Corona mit.

„So erfreulich es sein mag, dass sich der Inzidenzwert nach langer Zeit unter dem Grenzwert von 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche einpegelt, so betrüblich ist es auch, dass kein weiterer Rückgang der Fallzahlen festzustellen ist“, heißt es.

Zum Donnerstag hat das Robert-Koch-Institut für den Saale-Orla-Kreis eine Inzidenz von 194,2 angegeben. Der bundesweit angestrebte Schwellenwert, unter dem den Gesundheitsämtern wieder ein effektives Verfolgen der Infektionsketten möglich sein soll, liege bei 50.

Ländlicher Bereich genausobetroffen wie Städte

Obwohl die Infektionszahlen im angrenzenden Landkreis Hof mit seinen vielen Pendlern aus beziehungsweise in den Saale-Orla-Kreis „rasant ansteigen“, so die Kreisverwaltung, scheine der regionale Corona-Schwerpunkt derzeit im Orlatal zu liegen. Von den 57 nachgewiesenen Fällen, die in den vergangenen beiden Tagen gemeldet wurden, seien jeweils neun den Städten Pößneck und Neustadt zuzuordnen, hieß es am Donnerstag. In der Verwaltungsgemeinschaften Ranis-Ziegenrück kommen acht und in Triptis fünf Positivbefunde hinzu. „Gehäufte Neuinfektionen gab es zudem in Bad Lobenstein (3), Hirschberg (6), Saalburg-Ebersdorf (3), Schleiz (4) und Wurzbach (3)“, so die Kreisverwaltung.