Orlatal: Großvermieter schließen erneut ihre Geschäftsstellen

Pößneck/Neustadt/Triptis. So sollen Mitarbeiter und Kunden in der derzeitigen Corona-Lage geschützt werden.

Um das Risiko einer Infektion mit dem Corona-Virus allgemein zu verringern, haben die Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH (GWG), die Wohnungsgenossenschaft Pößneck (WP) und die Wohnring AG Neustadt erneut und auf unbestimmte Zeit ihre Geschäftsstellen für spontane Besucher geschlossen. „Dringende Termine sind vorab telefonisch zu vereinbaren, das Betreten der Geschäftsstellen ist nur mit Mund-Nasen-Schutz gestattet“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der drei Großvermieter.

Geschlossen sind ganz konkret:

die GWG-Büros Turmstraße 52 in Pößneck und Leubsdorfer Straße 6 in Triptis; die Geschäftsstelle am Markt ist schon vor einiger Zeit komplett aufgegeben worden, wie Geschäftsführer Ingo Kruwinnus in der jüngsten Sitzung des Pößnecker Stadtrates mitteilte;

die Geschäftsstelle der WP sowie ihrer Dienstleistungs- und Servicegesellschaft (DSG) in der Rosa-Luxemburg-Straße 43 in Pößneck-Ost;

die Geschäftsstelle der Wohnring sowie ihrer Immo-Service GmbH am Markt in Neustadt.

Havarietelefonnummern im Überblick

Alle drei Unternehmen seien zu den üblichen Geschäftszeiten wie folgt erreichbar:

die GWG steht unter Telefon 0 36 47/43 46 0 für die Pößnecker sowie Telefon 0 36 47/43 46 42 für die Triptiser Mieter zur Verfügung; Anfragen per E-Mail sind an die Adresse info@gwg-poessneck.de zu richten; die örtlichen Havariedienste sind für Pößneck unter Telefon 0171/51 26 552 und für Triptis unter 01 71/51 22 020 erreichbar;

die WP kann unter Telefon 0 36 47/51 10 600 oder per E-Mail an info@wp-poessneck.de kontaktiert werden; der Havariedienst ist unter 01 76/13 88 99 96 jederzeit telefonisch erreichbar;

die Wohnring antwortet unter Telefon 03 64 81/59 70 und kann jederzeit per E-Mail an info@wohnringag.de angeschrieben werden; die Havariedienst-Nummer lautet in diesem Fall 03 64 81/5 97 77.