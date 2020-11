Orlatal: Großvermieter schließen Geschäftsstellen

Pößneck/Neustadt/Triptis. So sollen Mitarbeiter und Kunden in der derzeitigen Corona-Lage geschützt werden.

Um das Risiko einer Verbreitung des Coronavirus zu verringern, schließen die Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH (GWG), die Wohnungsgenossenschaft Pößneck (WP) und die Wohnring AG Neustadt ihre Geschäftsstellen. Diese sind ab Dienstag, 10. November, bis voraussichtlich Ende des Monats für Besucher geschlossen. Das teilten die drei Großvermieter in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Diese Entscheidung werde sowohl zum Schutz der Kunden als auch der eigenen Mitarbeiter getroffen, erläuterte GWG-Geschäfts- führer Ingo Kruwinnus. Alle drei Wohnungsunternehmen seien zu den üblichen Geschäftszeiten telefonisch erreichbar. Dringende Termine seien vorab telefonisch zu ver-einbaren. Die Geschäftsstellen dürfen nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden.

Geschlossen sind ganz konkret:

die Büros der GWG in der Turmstraße 52 und am Markt in Pößneck sowie in der Leubsdorfer Straße 6 in Triptis;

die Geschäftsstellen der WP sowie ihrer Dienstleistungs- und Servicegesellschaft (DSG) in der Rosa-Luxemburg-Straße 43 in Pößneck-Ost sowie in der Burkhardtstraße 24 in Triptis;

die Geschäftsstelle der Wohnring sowie ihrer Immo-Service GmbH am Markt in Neustadt.

Havarietelefonnummern

Die GWG ist in den nächsten Wochen unter den Telefonnummern 03647/43 46 0 für die Pößnecker sowie 03647/43 46 42 für die Triptiser Mieter zu erreichen. Anfragen per E-Mail sind an die Adresse info@gwg-poessneck.de zu richten. Die Havariedienste sind für Pößneck unter 0171/51 26 552 und für Triptis unter 0171/51 22 020 telefonisch erreichbar.

Die Geschäftsstelle der Wohnungsgenossenschaft kann unter Telefon 03647/51 10 600 oder per E-Mail an info@wp-poessneck.de kontaktiert werden. Der Havariedienst ist unter 0176/13 88 99 96 jederzeit telefonisch erreichbar.

Die Mitarbeiter des Neustädter Wohnungsunternehmens antworten unter Telefon 036481/59 70 und können jederzeit per E-Mail an info@wohnringag.de angeschrieben werden. Die Havariedienst-Nummer lautet in diesem Fall 0172/36 77 913.