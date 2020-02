Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Orlatal soll sich nicht mehr unter Wert verkaufen

Die Städte Pößneck und Neustadt haben der Umwelt-, Tourismus- und Regionalberatungsgesellschaft Futour aus München die Erarbeitung eines gemeinsamen Tourismuskonzeptes anvertraut. Dieser Leitfaden soll nicht im stillen Kämmerlein, sondern unter Beteiligung der interessierten Öffentlichkeit, mit den Menschen aus dem Orlatal entwickelt werden. In diesem Sinne findet am 23. März ab 19 Uhr eine Informations- und Diskussionsveranstaltung im Neustädter Augustinersaal statt. Daran erinnerten die Bürgermeister Michael Modde (parteilos, Pößneck) und Ralf Weiße (BfN, Neustadt) mit ihren Kulturamtsleitern Julia Dünkel beziehungsweise Ronny Schwalbe sowie mit Futour-Geschäftsführerin Heike Glatzel in einem Gespräch im Pößnecker Rathaus.

Heike Glatzel war voll des Lobes über die Initiative der beiden Städte. Was Pößneck und Neustadt einvernehmlich auf den Weg bringen wollen, sei „etwas Innovatives“, für deutsche kommunalpolitische Verhältnisse „sehr ungewöhnlich und zukunftsweisend“. Die beiden Städte seien „hochkarätige Orte“, schätzte die Fachfrau ein. Vergleichbare Kommunen etwa im Saarland wären froh, so attraktive Stadtkerne zu haben. Bekanntes soll um Geheimtipps ergänzt werden „Wir haben aufgeräumt und gebaut, jetzt wollen wir das Vorhandene besser vermarkten“, knüpfte Michael Modde an. In einem ersten Schritt soll der eine oder andere Besucher mehr ins Orlatal gelockt werden, in einer weiteren Phase sollen Weggezogene für die Heimkehr oder Auswärtige für die Niederlassung in der Region gewonnen werden. Ralf Weiße sieht in der touristischen Vernetzung die Initialzündung für eine „Zusammenarbeit auch auf anderen Gebieten“. So kann er sich vorstellen, dass beide Städte eines Tages bestimmtes Personal gemeinsam beschäftigen. Was mit der Tourismus-Broschüre „Zwischen Cranach und Industriekultur“ begann, wird nun weiterentwickelt. Foto: OTZ Was man gerade anschiebe, soll und werde nicht nur Touristen dienen, betonte Ronny Schwalbe. Es werde auch den Einheimischen Gutes getan. Mit diesen Einheimischen seien nicht nur Pößnecker und Neustädter gemeint, merkte Julia Dünkel an. Wenn die beiden Städte ihr touristisches Potenzial besser nutzen, profitiere auch das Umland. Daher seien am 23. März nicht nur Einwohner der beiden Städten, sondern auch Menschen aus den Dörfern mit ihren Anregungen und Vorstellungen willkommen. Die öffentliche Beteiligung soll Bekanntes quasi um Geheimtipps aus der Bevölkerung ergänzen. Das Tourismus- soll letzten Endes ein „Lebensraumkonzept“ sein, so Heike Glatzel. „Die Region verkauft sich noch unter Wert“, stellte sie mit ihrem Blick von außen fest. Entwicklungspotenzial sieht sie beispielsweise im Bereich Wandern/Naturerlebnis, Nachholbedarf etwa im Segment der hochwertigen Hotellerie/Gastronomie. Der Gast kann erst dann sein Geld ausgeben, wenn es ein Angebot gibt, erinnerte sie. Die Kunst in der touristischen Entwicklung einer Region sei es, die entscheidenden Dinge festzustellen und sich dann auf diese zu konzentrieren, so Heike Glatzel. „Man kann nicht alles machen, man kann nicht jeden bedienen“, warnte sie vor der Verzettelung. Kosten werden brüderlich geteilt Ronny Schwalbe merkte an, dass das Tourismuskonzept die bisherigen Aktivitäten wie die gemeinsame Imagebroschüre „Zwischen Cranach und Industriekultur“ weiterentwickele. In den Handlungsempfehlungen von Futour werde die Zechsteinriffoffensive der vergangenen Jahre natürlich eine Rolle spielen, versicherte Julia Dünkel. Der Auftaktveranstaltung vom 23. März im Neustädter Augustinersaal sollen bis ins nächste Jahr hinein Beratungen in kleineren Kreisen mit verschiedenen Branchenakteuren von den Wirten bis zu den Wandergruppen folgen. Die Abschlussveranstaltung des etwa fünfzehnmonatigen Konzepterarbeitungsprozesses soll dann in Pößneck stattfinden. In das gemeinsame Tourismuskonzept, das dann bis 2030 umgesetzt werden soll, investieren die beiden Städte 41.650 Euro, wobei sie von der Leader-Aktionsgruppe Saale-Orla mit einem Zuschuss von 20.000 Euro unterstützt werden. Den restlichen Aufwand teilen sich Pößneck und Neustadt brüderlich.