Orlataler Kinder erhalten ihre Halbjahreszeugnisse

Der letzte Tag im Schulhalbjahr, kurz vor den Winterferien, wird im Orlatal von vielen Kindern, Jugendlichen, Eltern und Verwandten herbeigesehnt, manchmal auch gefürchtet. Denn es gibt Zeugnisse. In den Grundschulen Krölpa und Pößneck-Ost ist von Angst allerdings nirgends eine Spur zu entdecken.

Die musikalische Grundschule in der Stadt wird ihrem Ruf mehr als gerecht, weil in der Turnhalle ein fast einstündiges Programm bestehend aus Sport, Tanz und Show für jede Menge Unterhaltung unter den fast einhundert Gästen sorgt. Man verabschiedet sich in die unterrichtsfreie Zeit und die Mädchen und Jungen erhalten nach der Feier Beurteilungen und Zeugnisse in den Klassen. Im ländlichen, altehrwürdigen Schlossambiente der Krölpaer Adolph-Diesterweg-Schule hingegen wird der letzte Schultag des Halbjahres zwar nicht mit einem tänzerischen Programm gefeiert, dafür bekommen die Kleinen in einer sehr persönlichen Form das Schriftstück überreicht.

Heiteres Schülerraten in Krölpa

In der Schuleingangsphase lernen Erst-und Zweitklässler, manchmal auch noch Kinder der Dritten, gemeinsam, um eine gemeinsame Basis zu schaffen. In den Zeugnissen sind schriftliche Beurteilungen der Leistungen und Fortschritte vermerkt. Darin ist zu lesen wie sich die Schüler untereinander verhalten und was sie gelernt haben. Klassenlehrerin der 1/2b, Verena Kreuzer, verpackt am Freitagmorgen die Übergabe mit einem pädagogischen Spiel. Alle 24 Kinder der Klasse haben per Los einen Namen eines Mitschülers bekommen, den sie äußerlich und charakterlich beschreiben sollen. Die Schüler raten, wen derjenige meint. Finja beschreibt Luis – natürlich ohne seinen Namen zu nennen – so: „Er hat ein helles T-Shirt, braune Haare und ist sportlich.“ Viele melden sich und erkennen Luis. Er erhält warme Worte und ein Zeugnis in kindgerechter Kurzform, nur für sich. „Die ausführliche, amtliche Beurteilung, die es natürlich auch gibt, ist für die Kinder in dem Alter doch eher schwer verständlich“, erklärt Schulleiterin Sabine Hähnel. Dann ist Luis dran und beschreibt Klassenkamerad Sara: „Sie ist blond, gründlich und kann toll lesen.“

Verena Kreuzer übergibt Sara mit warmen Worten ihr kindgerechtes Kurzzeugnis. Foto: Marcus Cislak

So oder so ähnlich erhalten die 103 Mädchen und Jungen in allen fünf Klassen der sechs Lehrer ihre Zeugnisse. „27 erhalten es erstmals und 32 ihre vorletzten, um sich damit für weiterführende Schulen zu qualifizieren“, so Hähnel. Statistiken mit Durchschnittswerten führt sie zwar nicht, zeigt sich aber sehr zufrieden mit der Schülerschaft. „Ich habe viele schöne Zeugnisse gesehen“, sagt sie erfreut. Nach den Ferien stehen die alljährlichen Projekttage an. „Im März gibt es ein besonderes Highlight, welches nur alle vier Jahre stattfindet: Kinderkochen mit der Fleischerei Lindig aus Dobian“, sagt sie.

Rap, Trommeln und Zumba in Pößneck

In der wohl größten Grundschule des Saale-Orla-Kreises, in der 292 Kinder, aufgeteilt in 14 Klassen mit 18 Lehrern, lernen, stellen die Lernenden und Lehrenden jährliche fünf Konzerte in der Turnhalle in Pößneck-Ost vor den jeweiligen Ferien auf die Beine. Das sind Schmankerl, die Omas, Opas und Eltern immer wieder begeistern, im Somer und Winter gekrönt von den Zeugnisausgaben. Wie Krölpas Schulleiterin zeigt sich Silke Neupert auch mit den Beurteilungen zufrieden: „Wir haben viele fleißige Schüler, alle machen gute Fortschritte.“

Zum Thema Wintermärchen gestaltete das Lernhaus III, also der Montessori-Bereich, eine vergnügliche Stunde. „Es hat mir wieder super gefallen, ich bin immer wieder überwältigt, was die Klassen so auf die Beine stellen“, findet Mutter Sandra Wiedemann. „Sie sind mit so viel Begeisterung und vor allem unverkrampft bei der Sache, oft im Gegensatz zu uns Eltern“, ist sie ganz aus dem Häuschen und nimmt sich die Kinder, natürlich auch ihre Tochter zum Vorbild.

Mit Zumba-Tänzen, Trommeleien, Rap-Songs und Bewegungsliedern zeigen sich die Mädchen und Jungen von ihrer musikalischen Seite. „Vier Wochen langen hat sich das Lernhaus III auf die Darbietung vorbereitet“, findet Lehrerin Steffi Gruber und bewundert stolz über das auf der Bühne präsentierte Ergebnis. Um eine frostig-winterliche Atmosphäre entstehen zu lassen, pusten „Schneekanonen“ weiße Flocken in die Halle, ein luftgefüllter Schneemann grinst ins Publikum, geschmückte Tannenbäume und ein selbstgestaltetes Bühnenbild erfreuen die zahlreichen Augen.

Auch wenn außerhalb der Turnhalle wenig Winterliches zu spüren ist, strömen die Familien nach dem Programm ins Freie, vielleicht auch um in den Ferien in den Ski-Urlaub zu fahren.