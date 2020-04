Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Orlataler unterstützen Blinde in Entwicklungsländern

Menschen mit Sehbehinderungen in Entwicklungsländern zu helfen, liege vielen Menschen aus dem Orlatal am Herzen. Das findet zumindest die Christoffel-Blindenmission (CBM) mit Sitz im hessischen Bensheim.

So habe die Entwicklungshilfeorganisation im vergangenen Jahr Spenden in Höhe von mindestens 13.183 Euro aus der Region erhalten. Diesen Betrag hätten 86 Frauen und Männer aus Pößneck, 39 aus Neustadt und 21 aus Triptis bereitgestellt. Das wäre pro Person eine Spende von durchschnittlich etwa 90 Euro pro Jahr.

Mit diesen Beiträgen könne die CBM insgesamt 438 Menschen in Asien, Afrika oder Lateinamerika am Grauen Star operieren lassen, ihnen somit Augenlicht schenken, heißt es auf Nachfrage. Durchschnittlich koste ein solcher Eingriff in den Projekten der CBM nur 30 Euro, bei Kindern wegen der benötigten Vollnarkose 125 Euro.

„Doch das sind Beträge, die sich viele der Betroffenen in Entwicklungsländern nicht leisten können“, so das christliche Hilfswerk. Dieses hat im Orlatal seit mehr als zwanzig Jahren regelmäßige und gelegentliche Unterstützer in dreistelliger Zahl.

Die Christoffel-Blindenmission zählt zu den größten und ältesten Organisationen der Entwicklungshilfe in Deutschland. Sie fördert seit mehr als 110 Jahren Menschen mit Behinderungen in der Dritten Welt. Zurzeit sei sie an 525 Projekten in 55 Ländern beteiligt. „Die Aufgabe der CBM ist es, das Leben von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderungen zu verbessern, Behinderungen zu vermeiden und gesellschaftliche Barrieren abzubauen“, so das Hilfswerk.