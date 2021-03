Orlataler werden bei Covid-19-Erkrankung wohnortnah versorgt

Die Thüringen-Kliniken sind erstaunt über eine Pressemitteilung der Schleizer Kreisverwaltung vom 11. März, in welcher Amtsarzt Torsten Bossert mit folgenden Worten zitiert wird: „Vorausgesetzt die Kapazitäten geben es her, werden alle schweren Verläufe zur bestmöglichen Versorgung auf die umliegenden Krankenhäuser der Maximalversorgung verteilt. Dort können den Patienten bessere Behandlungsmöglichkeiten geboten werden als in den Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung in Pößneck und Schleiz.“

Abgestimmtes Konzept der Gesundheitsämter

Dieser Aussage widersprechen die Thüringen-Kliniken mit Sitz in Saalfeld. „Patienten aus dem nördlichen Saale-Orla-Kreis können durch die Thüringen-Kliniken in Saalfeld und Rudolstadt und damit wohnortnah betreut werden“, teilt die kommunale Krankenhausgruppe mit.

„Seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr gibt es ein mit den Gesundheitsämtern in Saalfeld und Schleiz abgestimmtes und gut funktionierendes Hygienekonzept für die Thüringen-Kliniken. Damit bestehen sehr wohl ausreichende wie auch qualitativ hochwertige Behandlungsmöglichkeiten für Corona-Patienten in den Kreisen Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt.“

Aktuell werden alle Patienten mit einer stationär zu versorgenden Corona-Infektion, die in Pößneck aufgenommen werden, in Saalfeld oder Rudolstadt weiterbetreut. Auf den Intensivstationen werden auch jüngere Patienten versorgt. Die Corona-Station in Pößneck ist nach mehrwöchigem Betrieb Anfang Februar geschlossen worden.