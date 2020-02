Ortsumgehung für Öpitz lässt weiter auf sich warten

Lange war es von Anwohnerseite aus relativ ruhig um die Bundesstraße 281 im Pößnecker Stadtteil Öpitz. Doch Stimmen mehren sich wieder, die eine schnellere Umsetzung der lange geplanten Ortsumgehung fordern. „Bei mir klirren Gläser im Schrank, wenn große Lkw über die Straße rauschen“, sagt Matthias Bernhardt, der in der Saalfelder Straße wohnt. Das Verkehrsaufkommen sei enorm, wohl bis zu 1500 Lastwagen täglich. Das ist weit mehr als den Anwohnern lieb ist.

Es sind viele Einläufe am Fahrbahnrand auszumachen, die sich seit der grundhaften Sanierung im Jahr 2010 ständig absenken. Sie wirken wie Schlaglöcher. „Diese verursachen zusätzlich ein donnerndes Geräusch, wenn die Brummifahrer drüberfahren“, sagt er.

Er und Nachbarn wie Rolf Glöde und Joachim Hopfe wissen auch warum: „Damals wurde die Straße verengt. Wenn sich zwei entgegenkommende Lkw treffen, müssen sie bis an die Bordsteinkante ran, um sich nicht die Spiegel abzufahren“, so Hopfe. Dabei sei es unvermeidlich, über die Einläufe der Straße zu fahren. Die Gullys wären nicht dafür ausgelegt, die Menge und Masse an Fahrzeugen standzuhalten. „Etwa einmal pro Jahr müssen Reparaturen durchgeführt, die Einläufe wieder angehoben werden“, so Bernhardt.

Einer der sich absenkenden Gullys. Foto: Foto: Marcus Cislak

Problematische Gullys treten um die Hausnummer 120 in der Saalfelder Straße gehäuft auf. Vor fast jedem Grundstück befindet sich einer, weil viel Grund- und Oberflächenwasser aus den nahen Zechsteinriffen und den Kotschaubach-Auen zusammenkommen. Matthias Bernhardt schätzt, dass durch das Rohr unter seinem Haus etwa 8000 Liter Wasser pro Stunde laufen. „Selbst in Zeiten der Trockenheit“, sagt er.

Verlegung der Abflüsse zu teuer

Funktionstüchtige Einläufe, die sich absenken, seien dringend notwendig. „Wahrscheinlich müssten diese in den Bordstein verlegt werden“, kommentiert Joachim Hopfe. Das sei allerdings zu teuer, um das im Nachhinein nachzurüsten, meint er.

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Lkw auf 30 Stundenkilometer im kompletten Stadtteil würde sich zum Beispiel anbieten. „Übergangsweise würde es das lindern, verhindert aber auch nicht den Feinstaub, den Krach und die vielen Laster“, merkt Matthias Bernhardt an.

An der Engstelle, stadteinwärts in Richtung S-Kurve, gelangen manche Anhänger beziehungsweise Auflieger sogar mit ihren Rädern auf den Fußweg, spricht Joachim Hopfe einen weiteren Aspekt an. Das gefährde die Fußgänger, die auch Probleme bei der Überquerung der Straße haben. Die haben eigentlich in Richtung Ortsausgang, seit der damaligen Sanierung der Bundesstraße, mehr Platz, doch es darf auch parallel zur Straße geparkt werden.

Baubeginn der Ortsumgehung irgendwann in der Zukunft

Mit einer parlamentarischen Anfrage hat der Landtagsabgeordnete Christian Herrgott (CDU) erneut die Landesregierung nach dem aktuellen Stand der Vorplanungen für die Ortsumgehung Rockendorf-Krölpa-Öpitz befragt. „Ich frage regelmäßig nach, damit man in Erfurt die Wichtigkeit des Projektes auf der Agenda hat“, so Herrgott. Nach Auskunft des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft seien noch ergänzende Baugrunduntersuchungen in Vorbereitung der Überarbeitung der Linienbestimmungsunterlagen zu tätigen.

Die meisten Untersuchungen seien Ende April 2019 abgeschlossen worden. Diese fielen aufgrund der Bodensituation und der Gipsvorkommen deutlich umfangreicher aus als gedacht. Auf Basis der Bohr-Ergebnisse erfolgt derzeit eine Angleichung mit den bisherigen Daten. Danach sollten die Linienbestimmungsunterlagen bis Mitte 2020 neu zusammengestellt und anschließend dem Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur (BMVI) übergeben werden.

Christian Herrgott erläutert: „Nach erfolgter endgültiger Linienbestimmung durch das BMVI kann dann mit der Entwurfsplanung begonnen werden. Die Erstellung eines Vorentwurfs wird bei einer Maßnahme wie der Ortsumgehung Rockendorf-Krölpa-Öpitz nach Auskunft des Ministeriums etwa zweieinhalb bis drei Jahre Zeit benötigen. Erst dann kann Baurecht geschaffen werden. Wir müssen hier gemeinsam dranbleiben und kontinuierlich weiter Druck machen, damit diese Maßnahme so früh wie möglich und noch im Bundesverkehrswegeplan 2030 umgesetzt wird.“