Oschitzer Blasmusik gastiert im Orlatal

Die Oschitzer Blasmusikanten bei einem Auftritt in Gräfenwarth.

Pößneck. Veranstaltung der Volkssolidarität im Senioren- und Sozialzentrum an der Jahnstraße in Pößneck

Die Volkssolidarität Pößneck veranstaltet am Sonnabend, 14. August, 14 Uhr ihr diesjähriges Blasmusikfest. Gefeiert wird es im Senioren- und Sozialzentrum an der Jahnstraße in Pößneck. Das gesellige Beisammensein ist für die Bewohner des Betreuten Wohnens/Pflegeheimes und ihre Angehörigen gedacht.

Erstmals ist die traditionsreiche Oschitzer Blasmusik zu Gast. Seit 1959 steht die Band mit ihrem breitgefächerten Repertoire für gediegene Unterhaltung in der Region.