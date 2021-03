Osterhase hoppelt nach Weltwitz

Christa Krieger (links) und die als Osterhase verkleidete Gabriele Peißker brachten den Kindern des „Abenteuerlandes“ in Weltwitz in dieser Woche einige Osterüberraschungen vorbei.

Weltwitz. Die Dreitzscher Landfrauen sorgten im Kindergarten für Freude.

500 selbst gehäkelte Eiernetze verteilen die Dreitzscher Landfrauen in diesem Jahr an Kinder in der Region. Über den Besuch des Osterhasen – alias Gabriele Peißker – freuten sich in dieser Woche unter anderem die Kindergartenkinder des „Abenteuerlandes“ in Weltwitz.

Coronakonform übergaben sie und Landfrau Christa Krieger (links) zwei große Körbe, in denen auch Bücher und Schokolade zu finden waren. Einrichtungsleiterin Simone Deumer dankte den beiden herzlich.

Am Freitag planen die Landfrauen einen Besuch im Kinderheim in Ranis.