Ostthüringer Nabu-Experte zum richtigen Umgang mit dem Igel

Drei Fragen an Reinhard Schwesig:

Warum sind Igel wichtig?

Igel gehören einfach zur natürlichen Fauna in Thüringen und sind wichtig für eine naturnahe Bewirtschaftung von Grundstücken und Gärten. Sie sind wichtig im Kampf gegen Schädlinge, Insekten, Schnecken und auch Mäuse.

Reinhard Schwesig, Vorsitzender des Nabu Arbeitskreises Dreba-Plothen Foto: Marcus Cislak

Was kann man im Garten tun, um Igel zu unterstützen?

Igel benötigen immer einen Rückzugsort, wilde Ecken oder Inseln im Garten. Gärten sollten also nie ganz „steril“ aufgeräumt und von allem „Unrat“ befreit sein. Büsche und Hecken sollten bis zum Boden reichen, auch das Laub sollte nie ganz entfernt werden. Zudem nutzen Igel offene Kompost- oder Reisighaufen, Heuschober und Holzstapel als Winterquartier. Diese sollten also in der kalten Jahreszeit in Ruhe gelassen werden.

Wenn diese nicht auf dem Grundstück vorhanden sind, können auch Igelhäuser, alternativ auch alte Obstkisten, eventuell mit Stroh oder Laub locker befüllt, aufgestellt werden. Wenn schon Igel auf dem Grundstück sind, können diese auch unterstützend gefüttert werden, mit Wasser und Katzentrockenfutter. Wenn mal ein Gartenzaun neu angelegt werden soll, bitte darauf achten, dass die Bordsteine nicht zu hoch und die Zaunfelder nicht zu tief gesetzt werden, so dass Igel eine gefährliche Straße zügig verlassen können.







Was ist zu tun, wenn man einen verletzten Igel findet?

Handschuhe anziehen oder dickes Tuch/Decke verwenden und verletztes Tier bergen, also vor Feinden wie Hunde, Füchse oder auch Greifvögel schützen.

Man sollte sich um Unterstützung bemühen bei Tierheimen, Tierschutzorganisationen, BUND oder auch Nabu kontaktieren. Wer weiter aktiv werden möchte, kann solch ein Tier auch dem Tierarzt vorstellen. Das kann allerdings mit Kosten verbunden sein. Es fragte Marcus Cislak.