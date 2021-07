OTZ-Mobil in Pößneck: Jubiläumsgespräche bei Starkregen

Pößneck. Das Promomobil der OTZ hat auf seiner Tour durch Thüringen in Pößneck Halt gemacht. Trotz des Starkregens suchten einige Menschen das Gespräch.

Aus Anlass des 30-jährigen Jubiläums der Ostthüringer Zeitung hat das neue Promomobil von Funke Medien Thüringen am Freitag in Pößneck den zweiten Stop im Saale-Orla-Kreis eingelegt. Leserinnen und Leser waren in der Breiten Straße zum Gedankenaustausch mit Verlag und Redaktion eingeladen.

Eine ganze Reihe Einheimischer haben diese Chance des Starkregens zum Trotz auch genutzt, zum Beispiel die langjährigen Abonnenten Wolfgang und Regina Bermig (2. und 4. von links), hier im Gespräch mit Redaktionsleiter Marius Koity und Vertriebsmitarbeiterin Anna Vogel. Wie die meisten Gäste am Stand haben sie bei einem Gewinnspiel mitgemacht und sich eine Chance auf 500 Euro gesichert. Am 20. Juli macht das OTZ-Mobil auf dem Neumarkt in Schleiz Station.