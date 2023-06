"O'zapft is!" auf dem Triptiser Stadtfest

Mit dem Freibierfassanstich durch Bürgermeister Peter Orosz (Feuerwehr) wurde am Freitagabend das 45. Triptiser Stadtfest eröffnet. Die ersten Gäste erfreuten sich am Rummel und die ersten Paare nutzten die Tanzfläche des Festzeltes.

Am Samstag sind Gäste ab 10 Uhr auf der Festwiese willkommen. Das Unterhaltungsangebot ist für Jung und Alt gedacht. Das Bühnenprogramm im Festzelt beginnt am frühen Nachmittag. Am Abend laden die Diskothek Roxy aus Triptis und die Band „Die Landstreicher“ zum Tanz ein. Ab 21 Uhr öffnet für die Jugend und Junggebliebenen ein zweiter Floor im Schützenhaus mit mehreren DJs - DJ Paddy, DJ Mojo, Airdice und Die Genossen Fett!

Der Sonntag beginnt für Ausgeschlafene um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst im Festzelt. Der anschließende Frühschoppen bei frischer Blasmusik des Jugendblasorchesters Tröbnitz startet um 10.30 Uhr. Zum Mittagessen spielen dann die Berglandmusikanten aus Olbernhau auf. Am Nachmittag lockt eine Modenschau der Superlative auf das Stadtfest