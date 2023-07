Passanten freuen sich in Neustadt an knallheißem Hochsommer-Tag über unverhoffte Erfrischung

Neustadt. Wenn die Temperaturen draußen auf 35, 36 oder gar 37 Grad klettern, ist jede Abkühlung willkommen. In Neustadt hat man sich dafür etwas einfallen lassen.

Draußen brachte die Hochsommer-Sonne jeden zum Schwitzen, drinnen warteten Annett Richter und ihre Kolleginnen und Kollegen mit einer willkommenen Abkühlung. An drei Orten in Neustadt bekamen Passanten am Wochenende kühles Mineralwasser gratis. Neben der Touristinfo, wo Richter die Gäste empfing, galt das auch für das Stadtmuseum sowie die Stadtbibliothek. Viele Menschen zeigten sich dankbar für die unverhoffte Erfrischung, so wie eine Gruppe aus Chemnitz, Dresden und Hainichen (Foto), die zum Familientreffen im Orlatal weilte und sich die Stippvisite in der Touristinfo nicht entgehen ließ. Die drei Kühlboxen, die eigens für die Aktion verteilt wurden,kommen in den nächsten Wochen sicher noch das eine oder andere Mal zum Einsatz.