Pauschalen für den ländlichen Raum: Im Saale-Orla-Kreis kommt 39 Mal der Höchstbetrag zur Auszahlung

Ein zweckungebundener Zuschuss des Landes von pauschal 200 Euro pro Einwohner, höchstens aber 50.000 Euro, soll in Gemeinden wie Schmorda in diesem Jahr und bis einschließlich 2024 eine Unterfinanzierung des ländlichen Raumes abmildern.

Der Thüringer Landtag hat in seiner Sitzung vom 21. Dezember 2020 das Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden beschlossen, das am 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist. Und bis Freitag sollten allen Kommunen eine pauschale Zuweisung in Höhe von 200 EUR je Einwohner für die ersten 250 Seelen, also bis zu 50.000 Euro auf ihren Konten haben. Das hatte zumindest Innen- und Kommunalminister Georg Maier (SPD) angekündigt.