Pedelec aus Gartenhütte gestohlen - Nachbar beobachtet Einbruchsversuch

Saale-Orla-Kreis. Das meldet die Polizei am Sonntag aus dem Saale-Orla-Kreis.

In der Nacht zu Samstag wurde aus einer Kleingartenanlage zwischen Oberböhmsdorf und Heinrichsruh ein Pedelec im Wert von 3700 Euro entwendet. Wie die Polizei mitteilt, überstiegen Unbekannte den Maschendrahtzaun des Grundstücks, brachen die Gartenhütte gewaltsam auf und entwendeten daraus das Pedelec.

Das Pedelec war vom Hersteller "Merida" in der Farbe schwarz mit hellgrünen Aplikationen.

Hinweise zu diesem besonders schweren Fall des Diebstahls nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 entgegen.

Nachbar beobachtet Einbruchsversuch

Am Samstag gegen 13:15 Uhr rief ein aufmerksamer Anwohner der Vorderen Raingasse in Pößneck die Polizei, weil er gerade einen Mann dabei beobachtete, wie dieser versuchte, in das Haus eines Nachbarn einzubrechen.

Nach Polizeiangaben konnte der Zeuge beobachten, wie der Mann sich immer wieder umsah und versteckte.

Die Polizei konnte den verdächtigen Mann fassen. Eine Überprüfung ergab, dass der 31-Jährige tatsächlich versucht hatte, in das Haus einzubrechen. Er hatte versucht, eine Kellertür gewaltsam zu öffnen, was ihm allerdings nicht gelang.

Eine Anzeige wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls wurde aufgenommen. Damit kenne sich der Beschuldigte bereits bestens aus, da er schon des öfteren mit dem Gesetz in Konflikte geraten war, teilt die Polizei mit.

