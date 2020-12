Peinliche Angelegenheit wird noch blamabler

Ein 22-Jähriger war am 1. August auf einer Feier in Neustadt, auf welcher ab zirka 9.30 Uhr der Alkohol floss. Nach einer Party-Doppelschicht, gegen 1.30 Uhr in der Nacht zum 2. August, setzte er sich – offenbar mit Billigung der Mitfeiernden – ans Lenkrad seines Wagens, um heimzufahren. Weit kam er nicht.

An der Pommerleede im Neustädter Norden verfehlte er eine Kurve, um mit seinem Audi gegen einen Lichtmast zu knallen. Glück im Unglück: Er blieb unverletzt.

Als er etwas später von einem Polizisten nach der Menge des konsumierten Alkohols gefragt wurde, konnte der 22-Jährige nur angeben, dass er „sehr viel“ getrunken, ja dass er den Samstag „durchgesoffen“ habe. Eine Blutprobe, die ihm um kurz nach 3 Uhr in der Nacht zu dem Sonntag im Pößnecker Krankenhaus abgenommen wurde, enthielt immer noch 1,3 Promille Alkohol.

Es erging ein Strafbefehl mit einer Geldstrafe und einem Fahrerlaubnisentzug in einem als normal einschätzbaren Rahmen – und trotzdem legte der 22-Jährige Einspruch ein. So kam es zur öffentlichen Verhandlung der peinlichen Angelegenheit – die im Strafgerichtssaal des Amtsgerichtes Pößneck noch peinlicher wurde.

Plötzlich wollte der 22-Jährige nach dem Unfall aus Frust ein hochprozentiges Cola-Alkohol-Getränk nachgekippt haben. Dumm nur, dass dieser wichtige Fakt für die Feststellung des Alkoholisierungsgrades zum Unfallzeitpunkt nicht auftaucht im polizeilichen Protokoll aus jener Nacht. Daraus strickte der Verteidiger des 22-Jährigen, dass sein Mandant nicht ordnungsgemäß über seine Rechte und Pflichten belehrt worden sei.

Diese Theorie fiel bald wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Der Beamte, der den 22-Jährigen nach dem Unfall befragt hatte, stellte nämlich überaus schlüssig und am Ende unwidersprochen dar, dass der Audi-Fahrer mindestens zweimal belehrt worden war, zumal er sich beim Eintreffen der Polizei spontan selbst belastet hatte.

Dem Verteidiger waren die Felle davon geschwommen – und so nahm er nach kurzer Beratung mit seinem Mandanten den Einspruch gegen den Strafbefehl zurück. Der 22-Jährige hat also eine Geldstrafe von 2250 Euro (45 Tagessätze) an die Staatskasse zu zahlen. Und seinen am 2. August einkassierten Führerschein sieht er in etwa zehn Monaten wieder.