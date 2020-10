Personelle Sorgen in der Grundschule Pößneck-Ost

Die Montessori-orientierte Grundschule in Pößneck-Ost mit sechs jahrgangsgemischten Gruppen, die sich aus Mädchen und Jungen von der ersten bis zur vierten Klasse zusammensetzen, hatte wohl zu Beginn des Schuljahres ein paar Startschwierigkeiten, war am Rande einer Pößnecker Stadtratssitzung zu hören. Ganz so stellt es sich nicht dar, wie Schulleiterin Silke Neupert sagt. Stunden wären nicht ausgefallen, Lehrkräfte sind ausreichend da, nur bei der sogenannten zweiten Besetzung gibt es personelle Schwierigkeiten. Diese werden durch Erzieher gestellt, die nicht nur die Nachmittagsbetreuung absichern, sondern idealerweise auch die Lehrkräfte in der Unterrichtszeit unterstützen müssten. Da sei noch genügend Luft nach oben.

Der Bedarf sei in jedem Fall da. Denn die steigende Nachfrage nach alternativen Lernkonzepten unter den Eltern aus Pößneck und Umgebung schlage sich in der Schülerzahl nieder. Von insgesamt 300 beschulten Kindern in der Grundschule-Ost sind 133 im Montessori-orientierten Bereich untergebracht. In sechs Gruppen sind bis zu 23 Mädchen und Jungen, begonnen hatte man einst mit 16. Der Betreuungsaufwand ist im Laufe der Jahre damit gestiegen. Man bemühe sich, Erzieher zu akquirieren, doch das sei gar nicht so einfach, so Cornelia Michel, Mitarbeiterin des Schulamts Ostthüringen, mit Sitz in Gera.

Mischung aus Montessori und Traditionellem

Insgesamt sind die Eltern mit dem Montessori-nahen Konzept zufrieden, welches viele, aber nicht alle Elemente der Lehrmethode aufgreift. Die Methode wird unterstützend eingesetzt, um die Lehrpläne des Thüringer Kultusministeriums für die Grundschüler in Pößneck-Ost adäquat umzusetzen. Verbunden mit den traditionellen Teilen habe man einen guten Weg gefunden. So können weiterführende Schulen nahtlos an das Gelernte anknüpfen, wie die Schulleiterin erklärt.

Nach dem Motto „Hilf mir, es selbst zu tun“ hat die Grundschule in Pößneck-Ost, als Vorreiter im Saale-Orla-Kreis, vor mehr als zehn Jahren die erste Klasse im Montessori-Bereich eröffnet. Den Schülern werden Inhalte über Handlungen vermittelt, und Frontal-Unterricht wird auf ein Minimum reduziert. Damals noch mit 16 Kindern. In Zusammenarbeit mit dem DRK-Kindergarten Knirpsenland, der die Grundlagen des kindzentrierten Konzepts bereits anwendete, führten die Lehrer den Ansatz fort. Der Lehrer wird im Unterricht möglichst von einem zweiten Pädagogen unterstützt. Auch die Lernumgebung spiele ein besondere Rolle, so die Schulleiterin. So sind zum Beispiel farbliche Ordner, je nach Alter, dort zu finden. Wöchentliche Lernziele werden formuliert und möglichst selbstständig durch die Schüler umgesetzt.

Nachfrage steigt beständig mit den Jahren

Später sind die Klassen in altersgemischte Gruppen eingeteilt worden. Das Novum: Kinder der ersten bis zur vierten Klasse lernen in einem Raum. Das lehrende Team wird ergänzt durch eine Sonderpädagogin, dies entspreche einer Verwaltungsvorschrift, wie Cornelia Michel anfügt. Die Nachfrage stieg im Laufe der Jahre stetig an. Im aktuellen Schuljahr sind es insgesamt sechs Gruppen mit sechs besonders geschulten Lehrkräften, vier Erziehern mit entsprechender Weiterbildung, zudem zwei weiteren und eben jenem Sonderpädagogen. Von den 68 Erstklässlern haben 32 im Montessori-Bereich begonnen.