Pferd das Pony abgeschnitten - BMW schleudert VW von Straße

Pferd das Pony abgeschnitten

In der Nacht zum 2. Februar waren laut Polizei in Gefell wohl „ganz besondere Witzbolde“ unterwegs. In der Schleizer Straße betraten die bisher unbekannten Täter widerrechtlich eine umfriedete Pferdekoppel. Sie gingen zu einem Pony und brachten es in ihre Gewalt. Dann schnitten sie dem Pferd den Pony ab. Die Eigentümer und möglicherweise auch das Tier dürften das jedoch nicht so witzig finden. Sie erstatteten Anzeige gegen die bisher unbekannten Täter. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz entgegen.

In Gegenfahrbahn gedreht: BMW schleudert VW in Wiese

Der Fahrer eines VW Passat fuhr am 1. Februar gegen 21 Uhr auf der B 94 aus Richtung Lössau nach Schleiz. Nach dem Abzweig Wüstendittersdorf fuhr der 28-jährige in das als Unfallschwerpunkt ausgeschilderte, leichte Gefälle mit einer Linkskurve. Auf der regennassen Fahrbahn war der Mann laut Polizei wahrscheinlich zu schnell unterwegs, so dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Das Auto schleuderte und rutschte hin und her und blieb letztendlich entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf der Gegenfahrbahn stehen. In diesem Moment kam ein Fahrzeug im Gegenverkehr. Der BMW-Fahrer erkannte die Situation und wich nach links aus. Er konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Passat nicht verhindern. Dabei wurde der Passat auf die Wiese geschleudert. Der 28-jährige wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Schleiz gebracht.

Drogen im Umlauf

Am 1. Februar gegen 17.15 Uhr fiel Polizeibeamten in der Neustädter Rathenaustraße ein Mann auf, der offensichtlich unter Drogen stand. Bei einer Kontrolle der Person wurde in der Jackeninnentasche ein Miniklipptütchen mit kristalliner Substanz gefunden. Das Tütchen wurde beschlagnahmt. Der 20-jährige erhielt eine Anzeige.

Auf der Saalfelder Straße in Rockendorf wurde zudem am 1. Februar ein PKW von Polizisten kontrolliert. Sie fanden zwei Tütchen mit Crystal, die beschlagnahmt wurden. Die Droge konnten der 43-jährigen Beifahrerin zugeordnet werden. Auch sie wird wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.