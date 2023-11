Pflanzaktion an der Bundesstraße in Pößneck: Warum Eltern mit ihren Kindern willkommen sind

Pößneck. Helfer aller Generationen sind mit ihrer Tatkraft willkommen: Wann und wo was genau passiert.

Am Samstag, 11. November, findet die jährliche Blumenzwiebelpflanzaktion des Vereines Pößneck attraktiver statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr die Rotasym-Turmhaube an der B 281.

Helfer aller Generationen sind mit ihrer Tatkraft unter den Mitgliedern des Stadtverschönerungsvereines wie immer willkommen, am besten mit eigenem Werkzeug wie Grabegabeln, Spaten, Hacken.

„Besonders Kinder sind gerne gesehen“, sagt der Vereinsvorsitzende Frank Mylius. „Das Mischen und Verteilen der Blumenzwiebeln macht garantiert Spaß!“

Ersatz- und Ergänzungspflanzungen

Im Vordergrund stehen Ersatz- und Ergänzungspflanzungen, so dass im kommenden Frühjahr zur Freude vieler Einheimischen, Gäste und Durchreisenden wieder ein Blumenteppich entlang der Bundesstraße in Pößneck erblüht.

Auf Grünstreifen und -flächen an der B 281 in Richtung Saalfeld werden Blumenzwiebeln – vor allem Krokusse und Tulpen, aber auch Lilien, Narzissen, Traubenhyazinthen und Zierlauch – in jeweils dreistelliger Zahl eingebracht, die vollständig vom Obi-Baumarkt Pößneck bereitgestellt werden, wie Mylius dankbar anmerkt.

Weitere Pflanzgutspenden seien am Samstag direkt vor Ort willkommen.

Am Samstag wird auf Grünflächen entlang der Bundesstraße wieder in die Hände gespuckt. Foto: Theresa Wahl / Archiv

„In zwei Stunden wollen wir fertig sein“, so der Vereinsvorsitzende. Den Mitwirkenden will er am Ende eine Bratwurst vom Grill am Kaufland spendieren.

Seit 16 Jahren wird gepflanzt

An dieser herbstlichen Blumenzwiebelpflanzaktion mit freundlicher Genehmigung der jeweiligen Grundstückseigentümer haben in der Vergangenheit mal mehr als zwanzig, mal weniger als zehn Einheimische mitgewirkt. Einst von Alf-H. Borchardt, dem langjährigen Vorsitzenden des Vereines initiiert, findet die Aktion nun zum 16. Mal statt.

Mal hatten die Stadtbildverschönerer freundliches Wetter, mal nicht, und nicht einmal Corona war ein Grund, diese an der frischen Luft gepflegte neuere Pößnecker Tradition zu unterbrechen.

Der Pößneck attraktiver e. V. wurde 2006 gegründet. Der Verein zählt zurzeit 29 Mitglieder.