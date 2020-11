Pflanzungen für einen bunten Blumenteppich in Pößneck im Frühjahr

Die diesjährige Blumenzwiebelpflanzaktion des Vereins Pößneck attraktiver widmete sich am Samstagmorgen der Grünfläche am Kotschau-Tempel am Viehmarkt. Ziel der Aktion ist es, entlang der Bundesstraße 281 mit einem blühenden Blumenteppich im Frühjahr einen farbenfrohen Start in die warme Jahreszeit zu bieten. Elf Freiwillige, darunter auch Vereinsmitglied Eva Neubert und ihre neunjährige Tochter Lena, gruben Löcher in den reifbesetzten Boden bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und setzten die Zwiebeln hinein.

Die Gartenzeit ist vorüber und deshalb betätigen sich beide auf der städtischen Wiese. „Im Garten pflanzen wir gern Blumen und Kräuter. Und ernten Paprika. Das macht mir echt Spaß“, sagt Lena. Nicht nur am heimischen Garten erfreuen sich beide, sondern auch an dem hiesigen Anblick der Narzissen, Tulpen und Krokussen auf dem Weg zur Schule und Arbeit. „Es ist schön wie sich im Laufe der Jahre die Stadt entwickelt hat und sich auch die Bürger daran beteiligen, sie attraktiver machen“, ergänzt Eva Neubert. Während es im vergangenen Jahr noch zehntausend Blumenzwiebeln waren, die um den Rotasym-Kreisverkehr in den Boden kamen, sind es finanziell bedingt nur 2000 geworden. Es gebe immer weniger Spendenbereitschaft, so dass mit der Zeit ein Großteil aus der Vereinskasse bezahlt wurde. „Wir haben in diesem Jahr einen schmalen Geldbeutel. Die Zwiebeln wurden weitgehend durch die Stadt Pößneck finanziert“, sagt Wolfgang Lutz. Aber: Es sei überhaupt löblich, dass sich so viele Freiwillige an der Aktion beteiligen, denn man habe auch schon zu viert hier gestanden. Die Pflanzungen sind notwendig, weil Streusalz, Autos und Mäheinsätze den älteren Zwiebeln zusetzen. Die Freiwilligen, die für blühende Grünflächen im Stadtbild sorgen, sind in diesem Jahr mindestens zum zehnten Mal im Einsatz. In den Stadtteilen Schweinitz, Pößneck-Ost bis hin nach Öpitz sind Zwiebeln im Boden und werden immer wieder bei herbstlichen Pflanzaktionen erneuert.