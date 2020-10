In Pillingsdorf kann Blut gespendet werden.

Im Frühjahr 2019 hatten die Fußballer der Turn- und Sportgemeinschaft Zwackau erstmals zu einer gemeinsamen Blutspendeaktion mit dem Deutschen Roten Kreuz des Saale-Orla-Kreises eingeladen. Schnell war klar, dass das keine einmalige Veranstaltung bleiben wird.

In diesem Sinne rufen die Mitglieder des Vereines für Freitag, 30. Oktober, ab 16 Uhr erneut zur Blutspende auf. Gesunde Frauen und Männer ab 18 Jahren sind bis 19.30 Uhr in den Pilsendorfer Stuben (Kegelbahn) in Pillingsdorf willkommen.