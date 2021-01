Pillingsdorf: Wo Hängebauchschweine und Ponys Tür an Tür wohnen

Friedolin und Schnitzel sind die besten Freunde. Gemeinsam stapfen der Ganter und das Hängebauchschwein am Montag durch den Schnee auf ihrer Wiese oberhalb des Pillingshofs in Pillingsdorf. Im ersten Moment scheint das ungleiche Paar nichts gemein zu haben, aber was sie verbindet, ist ihre Lebensgeschichte: Weil sie niemand mehr wollte, haben sie ein Zuhause auf dem Gnadenhof von Katharina Grigoleit und Pierre Kulik gefunden, den die beiden 2018 gekauft haben.

Beruflich sind Grigoleit und Kulik mit einem Bewachungsdienst selbstständig. „Alles hat einmal damit angefangen, dass meine Töchter Ponys wollten“, erzählt die 34-Jährige, die bereits seit 2013 im Triptiser Ortsteil wohnt. Also sind 2017 die beiden Ponys Hope und Fraya eingezogen, heute sind sie 34 und 33 Jahre alt. „Sie waren schon krank, als ich sie bekommen habe“, sagt Grigoleit. Besonders Hope, dessen Vorbesitzer nicht auf die Ernährung achtete, hat mit krankem Magen, Darm und kaputten Zähnen zu kämpfen. Auf dem Pillingshof bekommt er besonderes Futter.

Neuer Unterstand geplant

Mittlerweile sind zwei weitere Pferde im Stall neben dem Haupthaus eingezogen. Lori ist 28 Jahre alt und hierhergekommen, weil sie wegen Hufrehe eingeschläfert werden sollte. „Seit sie aber hier ist, ist davon nichts mehr zu spüren“, erzählt die Besitzerin. Der vierte im Bunde ist Lumpi. Mit seinen drei Jahren fällt der Hengst alterstechnisch aus der Reihe und bekommt daher auf der großzügigen Koppel, die sich den Berg hinauf erstreckt, seinen eigenen Platz. „Er ist zu wild für die älteren Tiere“, sagt Pierre Kulik.

Wenn es, wie derzeit, so verschneit ist, bleiben die Pferde im Stall. „Wir wollen hier oben aber schnellstmöglich einen Unterstand bauen, sodass sie selbst entscheiden können, wann sie drinnen und wann sie draußen sein wollen“, ergänzt der 42-Jährige.

So wie Friedolin und Schnitzel und zwei Hängebauchschweine-Damen, die ebenfalls ihren Bereich auf der verschneiten Wiese haben – und als Unterschlupf gemütliche, mit Heu gefüllte Hütten. „Die beiden Damen waren eigentlich in einem Streichelzoo zu Hause. Dort haben sie aber wohl Kinder gebissen, weshalb der Besitzer sie abgeben musste“, sagt Katharina Grigoleit. Auf dem Pillingshof fühlen sie sich aber sichtlich wohl und schauen neugierig, wer da schon wieder zu Besuch bei den Nachbarn Schnitzel und Friedolin ist. Ein Hund gehört noch zum Gnadenhof, ein weiterer wohnt mit hier, ebenso wie einige Katzen.

„Damit sind unsere Kapazitäten derzeit aber ausgeschöpft“, so Pierre Kulik. „Wir wollen uns ja auch gut kümmern können“, fügt Katharina Griegoleit an. Das sei eine Frage des Platzes, der Zeit, aber nicht zuletzt auch des Geldes. Pierre Kulik hat grob durchgerechnet – etwa 10.000 Euro hat das Paar in den vergangenen zweieinhalb Jahren in den Gnadenhof investiert. Futter, Unterstände, Zäune und nicht zuletzt Tierarztkosten kämen regelmäßig auf sie zu.

Postfrau muss Futtersäcke schleppen

Und es gebe auch Futterspenden, wofür die beiden sehr dankbar sind. Erst kürzlich habe eine Facebook-Aktion wieder eine unglaubliche Resonanz gebracht. „Unsere Postfrau musste tagelang Futtersäcke herschleppen“, sagt Pierre Kulik entschuldigend. Ansonsten verzichtet das Paar weitestgehend auf Spendenaufrufe. Auch, weil es schon schlechte Erfahrungen gemacht hätte. „Die Menschen sind misstrauisch, wenn man zu ihnen kommt und sagt, man bräuchte Geld für kranke Tiere“, so Grigoleit.

Deshalb überlegen sie und ihr Lebensgefährte nun, ob sie einen Verein gründen wollen. „Die Gründungsmitglieder haben wir schon, im Laufe des Jahres wollen wir das Projekt dann angehen“, sagt Pierre Kulik. Für Friedolin und Schnitzel, Hope und Fraya und all die anderen Tiere, die hier ein schönes und so natürlich wie mögliches Leben führen können sollen.