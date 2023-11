Pittiplatsch im Schützenhaus, frierende Diebe im Baumarkt und „Voll die Panne“ auf dem Dorf – Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

Mehrere Veranstaltungen erwarten in den nächsten Tagen interessierte Gäste und die Polizei sucht Zeugen einiger Vorfälle.

Pittiplatsch im Pößnecker Schützenhaus

Der Showexpress Könnern kommt mit dem Programm „Pittiplatsch auf Reisen“ ins Orlatal. Die einstündige Show mit Liedern und Sketchen für Kinder mit ihren Eltern und Großeltern ist am Samstag, 25. November, im Pößnecker Schützenhaus zu erleben. Beginn ist um 16 Uhr. Die Szenen werden mit den Originalpuppen und den Mitwirkenden des Pittiplatsch-Ensembles aus Berlin gespielt, teilen die Veranstalter mit. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses sowie an der Tageskasse.

Öffentliche Museumsführung in Pößneck

Am Sonntag, 26. November, findet eine öffentliche Führung durch das Pößnecker Stadtmuseum statt. Beginn ist 14.30 Uhr. „Unsere Museumspädagogen begrüßen Sie herzlich zu einer 60-minütigen Tour“, so die Einladung der Stadt Pößneck. Für Kinder unter sechs Jahren ist der Rundgang frei.

Buswartehäuschen an der Bundesstraße beschädigt

Am Dienstag, 21. November, gegen 11 Uhr wurden an einem Buswartehäuschen an der Bundesstraße B 281 in Oppurg mehrere Holzbretter herausgetreten, wodurch der Unterstand beschädigt wurde. Zeugen zufolge könnten mehrere Jugendliche für die Tat verantwortlich sein. Weitere Hinweise, insbesondere zur Identität der Schadensverursacher, sind bei den Ermittlern der Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz unter Telefon 0 36 63/43 10 jederzeit willkommen.

Fettnäppchen in Bodelwitz

Alle Jahre wieder im Advent lädt der Bodelwitzer Gasthof Grüner Baum zum Kabarettabend ein. Am 17. Dezember ist es soweit. Zu Gast ist das wohlbekannte Kabarett Fettnäppchen aus Gera. Kleinkunstbühnenchefin Eva-Maria Fastenau und Comedian Malcolm Walgate kommen mit dem aktuellen Weihnachtsprogramm „Voll die Panne mit der Tanne“ und Beginn an dem Sonntag ist um 18 Uhr. Eintrittskarten können unter Telefon 0 36 47 / 41 47 42 reserviert werd.

Das Leitmotiv des Weihnachtsprogramms 2023 des Geraer Kabaretts Fettnäppchen Gera – hier Eva-Maria Fastenau und Michael Seeboth - lautet „Voll die Panne“. Foto: Susanne Russe/Fettnäppchen Gera

Unfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz

Am Freitag, 17. November, kam es auf dem Pößnecker Lidl-Parkplatz zu einer Unfallflucht. Eine Frau stellte ihren schwarzen Audi S6 kurz vor 7 Uhr ab, um gegen 12 Uhr festzustellen, dass ein unbekannter Fahrer ihren Pkw wohl beim Ausparken beschädigt hatte. Der Unfallflüchtige hinterließ einen Schaden, der auf mehrere tausend Euro geschätzt wird. Vor Ort konnten Spuren gesichert werden. Die Polizeiinspektion Saale-Orla, Telefon 0 36 63/43 10, sucht jedoch noch Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können.

Lese-Kabarett in Ziegenrück

Zur nächsten Veranstaltung mit dem Motto „Irmschers Lese-Kabarett“ wird am Freitag, 24. November, in das Kunst- und Literaturhaus Ziegenrück eingeladen. Beginn der rund 75-minütigen Veranstaltung in Wohnzimmeratmosphäre ist um 16 Uhr. Die Autoren Gisela Rein und Claus Irmscher wollen sich wie so oft mit dem Verstand der Politiker auseinandersetzen, die eventuellen Unterschiede zwischen Mensch und Tier prüfen und der Frage auf den Grund gehen, ob das thüringisch-sächsische Vogtland wirklich nur Provinz ist. Versprochen wird „geistreiche Unterhaltung mit Reim und Pointe“. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Es wird um Voranmeldung unter Telefon 036 48 / 32 03 40 oder per E-Mail an verlag.esepero@t-online.de gebeten. Weitere unterhaltsame Leseabende finden am 1., 15. und 29. Dezember statt.

Anscheinend frierende Diebe in Pößneck

In der Zeit zwischen Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Außengelände eines Baumarktes in der Weidenäckerstraße in Pößneck-Ost. Dort stahlen sie Kaminbriketts im Wert von etwa 450 Euro. „Aufgrund der Menge des Diebesgutes kann davon ausgegangen werden, dass zum Abtransport ein Fahrzeug verwendet wurde“, teilt die Landespolizeiinspektion Saalfeld mit. Die zuständigen Ermittler der Polizeiinspektion Saale-Orla, Telefon 0 36 63/43 10, bitten eventuelle Zeugen um Hinweise zu den Einbrechern und Dieben.

Kulturkonsum setzt auf Schwarmfinanzierung

Seit Montag, 10 Uhr, stellen sich insgesamt vierzehn Initiativen auf der Spendensammelplattform Jena Crowd der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck vor, um auf diesem Wege Unterstützung für ihre gemeinnützigen Projekte einzuwerben. Unter jena-crowd.de können sich potenzielle Unterstützer im Detail über die Projekte informieren und in aller Ruhe entscheiden, welche Ideen sie in welcher Höhe unterstützen möchten. Aus dem Orlatal ist lediglich ein Projekt angemeldet. Der Kulturkonsum aus Hütten will 1500 Euro für Renovierungen an seiner Scheune und Materialien für seine Kreativkurse einsammeln. Der Verein versucht nach zwei erfolgreichen Spendensammelaktionen nun zum dritten Mal, auf dem Wege der Schwarmfinanzierung an notwendige Gelder zu kommen. Spenden können bis 18. Dezember zugesagt werden. Erfüllt das Projekt bis zu diesem Stichtag die selbst gesteckte Zielsumme, wird der Betrag ausgezahlt, andernfalls erhalten die Unterstützer automatisch ihr Geld zurück.