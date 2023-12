Pkw-Anhänger wurde in Volkmannsdorf gestohlen

Schleiz Die Polizei bittet um Hinweise zu dem auffällig lackierten Diebesgut.

Böse Bescherung kurz vor Weihnachten in Volkmannsdorf: Wie die Polizei mitteilt, wurde dort im Zeitraum zwischen Donnerstag und Sonnabend dieser Woche ein Kfz-Anhänger gestohlen. Markant ist dessen orangefarbene Lackierung. Ursprünglich hat dieser Anhänger ein Saalfelder Kfz-Kennzeichen. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise, wo dieser Anhänger möglicherweise seit Donnerstag gesehen worden ist.

Schusswaffe und Drogen

Eine Waffe und Drogen werden für eine Fahrzeugbesatzung zum Verhängnis, die in der Nacht zum Sonnabend auf der Autobahn an der bayerisch-thüringischen Landesgrenze kontrolliert worden ist. Beamte der Bayerischen Grenzpolizei hatten an der Rastanlage Frankenwald den mit drei Personen besetzten Pkw aus Niedersachsen näher in Augenschein genommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten die Fahnder im Handschuhfach eine Schreckschusspistole und im Brillenfach das dazugehörige Magazin auffinden. Weil der 21-jährige Fahrer nicht im Besitz eines Waffenscheins ist, wurde die Pistole sichergestellt und laut Polizei ein Strafverfahren wegen des Führens einer Schusswaffe gegen den jungen Mann eingeleitet. Auch beim 22-jährigen Beifahrer wurden die Fahnder fündig. Dieser hatte zwei Gefäße mit insgesamt sieben Konsumeinheiten Kokain in seiner Jackentasche und muss sich nun wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.