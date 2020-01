Planungen zur Malzhaus-Sanierung gestoppt

Seit 2015 zerbricht man sich im Pößnecker Rathaus den Kopf, wie das Malzhaus saniert beziehungsweise in ein modernes kommunales Sportvereinshaus umgewandelt werden könnte. Jetzt liegen die Pläne allerdings auf Eis. Das bestätigte kurz vor dem Jahreswechsel Bürgermeister Michael Modde (parteilos).

Dabei fehlt anscheinend nicht so sehr das Geld für die mindestens fünf Millionen Euro teure Investition. Vielmehr habe das Projekt durch das neue Thüringer Sportfördergesetz die langfristige Perspektive verloren.

„Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Betriebskosten auf möglichst breite Schultern verteilt werden müssen, sonst geht das Konzept nicht auf“, erklärte Modde. Den Sportvereinen als Nutzer des Objektes und dem Saale-Orla-Kreis als Schulsportträger hatte er jeweils ein Drittel der Verbrauchs- und Unterhaltskosten zugedacht, die insgesamt auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag pro Jahr geschätzt werden. Mit dem neuen Thüringer Sportfördergesetz müssten die Vereine aber gar nichts mehr bezahlen, so Modde über die am 1. Januar in Kraft getretene Regelung. Einen Betrieb des sanierten Malzhauses allein zu Lasten der Stadt kann er sich nicht vorstellen.

Was ist mit der Einnahmenausfallentschädigung für die Kommunen, zu welcher sich das Land verpflichtet hat? Es wisse keiner, was da tatsächlich in Pößneck ankommen werde, antwortete Modde.

In seinem Bürgermeister-Wahlkampf hatte er die Sanierung des Malzhauses beziehungsweise den Umbau dieses Denkmales zu einer zentralen Stadtsportstätte als einen der Schwerpunkte seiner aktuellen Amtszeit benannt. Außerdem sollte die kommunale Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH (GWG) als Eigentümerin des Gebäudes von einem Klotz am Bein befreit werden.

Mit neuen Antworten auf die Malzhaus-Frage sei so schnell nicht zu rechnen, resümierte Modde. Er schloss nicht aus, dass die investiven Ressourcen der Stadt erst einmal anderen Projekten zu Gute kommen.