Plothen: Allianz-Spende ermöglicht Baumpflanzung

Dreba/Plothen. Der Naturschutzbund ist im Teichgebiet aktiv.

Mit Hilfe einer nicht näher bezifferten „großzügigen Spende“ der Allianz-Versicherung wurden in der Nähe des Zeltplatzes in Plothen Bäume gepflanzt. Der Arbeitskreis Teichgebiet Dreba-Plothen des Naturschutzbundes betreute die Aktion, besorgte die Bäume und traf die notwendigen Absprachen mit dem Eigentümer des Waldgrundstückes, heißt es in einer Mitteilung der Beteiligten.

Gepflanzt wurden zwanzig qualitativ hochwertige Bäume mit einer Größe von bis zu zwei Metern aus der Oberlandbaumschule in Harra, nämlich fünf Wildkirschen, fünf Stieleichen und zehn Rotbuchen. Um die Bäume zu schützen, wurden Pfähle gesetzt und Drahtgeflecht als Schutz vor Wildverbiss angebracht. Weitere Pflanzaktionen mit kleineren Bäumen und auch anderen Arten sollen folgen.

Nicht nur reden, sondern etwas tun

Den teilnehmenden Mitarbeitern der Allianz-Versicherung „war wichtig, in dieser Zeit nicht nur zu reden und Geld zu spenden, sondern persönlich ein sichtbares Zeichen in Bezug auf den Klimawandel zu setzen“, so Nadine Schwesig vom Arbeitskreis Teichgebiet. An anderer Stelle im Naturschutzgebiet sollen ebenfalls in Regie des Naturschutzbundes von einem Rest der Spende noch einige hochstämmige Obstbäume gepflanzt werden.