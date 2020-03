Pößneck. Ein 22-Jähriger ist am Montag bei einem Unfall auf der B 281 in Pößneck verletzt worden. Die Polizei hatte zunächst nicht darüber informiert.

Pößneck: 22-Jähriger bei Unfall auf der B 281 verletzt

Am Montagabend ist es an der Kreuzung B 281/Neustädter Straße in Pößneck zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Pößneck, die den Unfallort aufräumen musste, meldete das auf ihren Kanälen sogar mit Fotos, von der Polizeiinspektion Saale-Orla kam hingegen kein Ton. Aufmerksamen Lesern fiel das auf und fragten nun in der Redaktion, ob da etwas vertuscht werden soll.

In der Pressestelle der Landespolizeiinspektion Saalfeld hat man für solche Spekulationen kein Verständnis. Sie teilte am Mittwochmorgen auf Nachfrage mit, dass sie grundsätzlich nicht verpflichtet sei, die Öffentlichkeit über einen „08/15-Unfall“, wie es hieß, zu informieren, auch wenn in diesem Fall eine Person verletzt worden sei. Zusammenstoß beim Abbiegen Was war aber passiert? Den nachgetragenen Informationen zufolge, wollte eine auf der B 281 aus Richtung Neustadt kommende Pkw-Fahrerin in die Neustädter Straße abbiegen. Dabei habe sie einen vorfahrtsberechtigten 22-jährigen Pkw-Fahrer übersehen, so dass es auf der Kreuzung zum heftigen Zusammenstoß der Autos kam. Beide Fahrzeuge seien polizeilich als Totalschaden eingestuft worden. Der 22-Jährige habe leichte Verletzungen erlitten. Drogen oder Alkohol seien nicht im Spiel gewesen. Gegen die Frau werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.