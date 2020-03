Pößneck: 4800 Euro Strafe für notorischen Schwarzfahrer

Einem 50-jährigen Pößnecker ist nachzuweisen, dass er mindestens 91 Mal ohne Führerschein am Lenkrad eines Fahrzeuges saß, obwohl er seit den Nullerjahren keinen Führerschein mehr hat. Am Mittwochmorgen sollte er sich dafür vor dem Amtsgericht Pößneck verantworten. Doch der Handwerker erschien nicht.

So ließ Richter Dieter Marufke eine Polizeistreife nach dem 50-Jährigen suchen. Er war allerdings weder an seinem Arbeitsplatz, noch an seiner Wohnanschrift zu finden.

Der 50-Jährige kam trotzdem nicht davon. Das Gericht traf nämlich eine Entscheidung in Abwesenheit des Angeklagten und erließ gegen den notorischen Schwarzfahrer einen Strafbefehl über eine Geldstrafe von 4800 Euro (160 Tagessätze). Außerdem darf dem Mann innerhalb der nächsten anderthalb Jahr keine neue Fahrerlaubnis erteilt werden. Hierbei wurde nicht nur das Desinteresse des 50-Jährigen an der Aufklärung seiner Straftaten betrachtet, sondern auch die Tatsache, dass er bereits einschlägig vorbestraft sei.

Führerschein wegen Alkohols im Straßenverkehr verloren

Seinen Führerschein habe der Mann vor mehr als zwölf Jahren wegen Alkohols im Straßenverkehr verloren, seither habe er keine Fahrerlaubnis. Trotzdem fahre er, wie im Gerichtssaal zu hören war, mit dem Auto etwa zur Arbeit. Aufgeflogen ist er bei einem Parkplatzrempler.

Gegen den Strafbefehl kann der 50-Jährige Einspruch erheben. Sollte er das rechtswirksam tun, dann wird er trotzdem einmal den Weg ins Gericht finden müssen.