Pößneck: Ab Freitag viertägige Kirmes im Orts- und Stadtteil Schlettwein

Im Pößnecker Orts- und Stadtteil Schlettwein wird längst der wie immer viertägigen Kirmeswochenende entgegengefiebert. Gefeiert wird in diesem Jahr vom 6. bis 9. Oktober. Das Motto der Festtage lautet „Hier wird’s bunt!“, und zwar nicht nur in Anlehnung an den farbenfrohen Herbst im waldreichen westlichen Zipfel des Orlatales.

Die Schleppcher Kirmse wird am Freitag, 6. Oktober, natürlich im Schlettweiner Bergschlösschen eröffnet. Beginn ist 20 Uhr. Angekündigt sind DJ Gee-K und ein Programm des gastgebenden Carnevalsclubs Schhlettwein (CCS), über dessen genaue Ausgestaltung man sich überraschen lassen sollte.

Am Samstag, 7. Oktober, steigt ab 14 Uhr das Kirmestreiben Schlettweiner Art für die ganze Familie rund ums Bergschlösschen mit dem traditionellen Kirmesumzug. Eltern und Großeltern können die Zeit mit ihren Kindern und Enkelkindern unter anderem beim Kistenrutschen oder in einem „Geisterhaus“ vertreiben, welches wieder eingerichtet wird. Und auf der Schlettweiner Kirmes gibt es, was es letztens auf dem Pößnecker Stadtfest nicht gab, nämlich Detscher.

Aus der Schlettweiner Kirmes wird es, wie seit mehreren Jahren schon, nicht zuletzt spuken. Foto: Marcus Cislak / Archiv

Am Nachmittag unterhalten wiederum die Solisten und Gruppen des CCS.

Am Abend ab 20 Uhr wird zum Kirmestanz mit Programm eingeladen, es heizt die Band ad libitum ein.

Großes Ständchen am Sonntagmorgen

Zum musikalischen Frühschoppen am Sonntag, 8. Oktober, spielen ab 10 Uhr die Reinstädter Musikanten auf, und zwar wiederum im Bergschlösschen. Gleichzeitig zieht die Kirmeskapelle aus Sachsenhausen mit einem Großen Ständchen durch Schlettweiner Straßen und Gassen, was ein wahrscheinlich genauso lautstarkes und feuchtfröhliches Spektakel wie in den vergangenen Jahren sein wird.

Wer immer noch nicht genug hat und auch nicht auf Arbeit muss, kann am Montag, 9. Oktober, den Kirmesausklang in Korns Gaststätte feiern. Beginn ist 10 Uhr.

Vorverkaufskarten für die beiden Abendveranstaltungen können unter Telefon 03647/421475 oder per Mail an tickets@schlettwein.de reserviert werden. Unter www.schlettwein.de sind nähere Informationen zu finden.