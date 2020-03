Pößneck: AfD-Stadtratskandidat beleidigt Polizisten im Dienst

Ein 46-jähriger Mann ist am Amtsgericht Pößneck wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 1600 Euro (80 Tagessätze) verurteilt worden. Es handelt sich um einen Einheimischen, der im Frühjahr des vergangenen Jahres als AfD-Stadtratskandidat in Pößneck bekannt wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Was war passiert? Der Mann war – im Frühjahr des vergangenen Jahres – als Beifahrer in einem Pkw unterwegs, der einer polizeilichen Kontrolle unterzogen wurde. Anlass war ein defektes Bremslicht des vom Pkw gezogenen Anhängers. Dann fiel den Saalfelder Einsatzunterstützungsbeamten ein Heuballen auf dem Anhänger auf und sie vermuteten, dass das einachsige Fahrzeug überladen sei.

Im Pro und Kontra darüber redete sich der 46-Jährige offenbar in Rage und sprach einen der drei Polizisten, einem Protokoll des Geschehens zufolge, mit folgenden Sätzen an: „Schützen Sie lieber unsere Außengrenzen, aber das trauen Sie sich ja nicht. Wenn einer von diesem kriminellen Pack auf Sie zukommt, mit einer Eisenstange in der Hand, da scheuen Sie sich davor und ziehen den Schwanz ein. Aber bei den deutschen Bürgern trauen Sie sich alles!“ Der 25-jährige Polizist sah sich in seiner Dienstehre gekränkt und erstattete Anzeige wegen Beleidigung.

Er habe den Beamten nicht gesiezt, „so vornehm drücke ich mich gar nicht aus“, sagte der Angeklagte. In einem längeren gereimten Gedicht, das er als Entgegnung zur Anklageschrift verlas, sprach er den ihm fremden Polizisten zur Verwunderung des Gerichtes sogar beim Vornamen an.

Der Angeklagte beschwerte sich zudem, dass er von dem Beamten als „Pack“ bezeichnet worden sei. Dem widersprach der Polizist mit dem Hinweis, dass das nicht sein Wortschatz sei.

„Das ist unser aller Polizei“, stellt Richter Dieter Marufke klar

Zu diesem Zeitpunkt hatte der unnachgiebige Angeklagte die Verteidigungsstrategie seiner Anwältin bereits kurz und klein geschlagen. Während die Verteidigerin ausführte, dass ihr Mandant gar nicht den einzelnen Polizisten gemeint habe, sondern die Polizei als Ganzes, die sich wiederum nicht beleidigt fühlen kann, versuchte der Angeklagte sein Verhalten wiederholt mit vermeintlichen Fehlleistungen von Politik, Polizei und Justiz, die „mit den Medien“ unter einer Decke stecken würden, zu begründen. Im Letzten Wort des Angeklagten, das eine weitere politische Erklärung des 46-Jährigen war, hielt er Staatsanwältin Cornelia Müller vor, „linkskonforme Entscheidungen“ zu treffen. „Sie haben Schiss, dass Sie zurückgepfiffen werden“, warf der Mann der Frau an den Kopf.

Richter Dieter Marufke hatte zuvor daran erinnert, dass der 46-Jährige seit 2007 zweimal wegen Beleidigung, einmal wegen Bedrohung und einmal wegen Beleidigung mit falscher Verdächtigung teils hohe Geldstrafen kassiert hatte.

Der Show und den einschlägigen Vorstrafen ihres Mandanten zum Trotz, versuchte die Verteidigerin das Gericht zu überzeugen, dass der 46-Jährige den Freispruch verdiene.

Der Richter war am Ende strenger als die Staatsanwältin und in der Begründung seines Urteiles stellte er klar, dass man so nicht mit Beamten im Dienst umgehen dürfe. „Das ist unser aller Polizei“, sagte Marufke.

Da vergaß sich der 46-Jährige völlig, schrie den Richter an und verließ polternd den Gerichtssaal. „Eine lehrbuchmäßige Uneinsichtigkeit und Unbelehrbarkeit“, kommentierte Marufke, die Verhandlung in Ruhe zu Ende bringend.